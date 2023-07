Coco Lee qua đời ở tuổi 48, mạng xã hội chấn động

TPO - Người thân cho biết Coco Lee bị trầm cảm nặng và tự tử tại nhà riêng. Thông tin nữ ca sĩ qua đời gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc.

Ngày 5/7, chị gái của nữ ca sĩ Coco Lee là Lý Tư Lâm đăng bài thông báo giọng ca A Love Before Time đã qua đời tại nhà riêng. Cô được người thân phát hiện và đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi. Nữ nghệ sĩ hưởng dương 48 tuổi.

Theo chia sẻ từ người thân, Coco Lee mắc bệnh trầm cảm từ vài năm trước và thời gian gần đây bệnh tình trở nặng. Ngày 2/7, cô quyết định tự sát, để lại sự bàng hoàng và tiếc thương cho người thân, bạn bè.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, người hâm mộ bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn trước sự ra đi của Coco Lee. Khó ai có thể tin một nghệ sĩ luôn tràn đầy năng lượng như Coco Lee lại ra đi vì căn bệnh trầm cảm.

Thực tế, từ đầu năm, sức khỏe của Coco Lee giảm sút do phải trải qua cuộc phẫu thuật chân. Nữ ca sĩ lo lắng cô không thể tiếp tục nhảy và biểu diễn được nữa. Bên cạnh đó, Coco Lee từng phải phẫu thuật lưng thời gian trước. Cuối năm 2022, sức khỏe của nữ ca sĩ giảm sút nghiêm trọng, chỉ còn 42 kg, rơi vào tình trạng đáng báo động.

Bên cạnh đó, đời tư của Coco Lee cũng gặp nhiều khó khăn. Nữ nghệ sĩ và chồng là doanh nhân Bruce Rockowitz ly thân sau 12 năm kết hôn. Các con riêng của chồng cũng thờ ơ với Coco Lee dù trước đó cô luôn coi họ như con gái ruột.

Coco Lee sinh năm 1975 tại Hong Kong, Trung Quốc là một trong số ít các ca sĩ gốc Hoa có sự nghiệp thành công tại Mỹ. Nữ ca sĩ sở hữu giọng ca nội lực, vóc dáng quyến rũ, phong cách nhiệt tình nóng bỏng. Cô có nhiều bản hit như It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way.

Coco Lee cũng từng thể hiện ca khúc A Love Before Time - nhạc phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Những năm gần đây, Coco Lee tập trung phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc Đại lục. Cô được mời làm giám khảo của nhiều show giải trí.