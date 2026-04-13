Coachella 2026: Dàn sao huyền thoại trong loạt outfit đỉnh của lễ hội hot nhất năm

HHTO - Khách tham dự từ khắp nơi trên thế giới đổ về Coachella để chiêm ngưỡng outfit của các ngôi sao, đồng thời thể hiện phong cách riêng độc đáo của mình, hòa mình vào tinh thần phóng khoáng của lễ hội.

Những khoảnh khắc khó quên và trở thành iconic cũng từ Coachella mà ra. Với dàn sao đình đám toàn những tên tuổi đang hot nhất, như Justin Bieber, Lisa, Rosé, G-Dragon và Big Bang, lễ hội năm nay không chỉ được quan tâm vì âm nhạc hoành tráng, những màn trình diễn đỉnh cao, mà còn vì những outfit thời trang cực slay của dàn sao

Outfit ren lưới trắng vừa gợi cảm vừa tinh tế, Lisa tạo vibe phóng khoáng rất đúng chất lễ hội.

Khi Coachella 2026 bắt đầu, những người nổi tiếng lẫn các fan của lễ hội hot nhất năm được dịp quẩy tung tới bến.

Ngoài những màn trình diễn tuyệt vời, Coachella luôn là sân chơi thu hút người nổi tiếng và những tuyên ngôn thời trang. Năm nay, phong cách Coachella không còn đơn thuần là boho truyền thống mà chuyển sang sự pha trộn giữa tối giản và cá tính nổi bật. Kendall Jenner gây chú ý với outfit basic gồm áo tank trắng, quần short denim và phụ kiện tối giản, đại diện cho xu hướng effortless chic. Bên cạnh là Kylie Jenner với bộ outfit hơi hướng Y2K, áo xuyên thấu, quần jeans cạp trễ và belly chain, đậm chất lễ hội

Coachella luôn không thiếu những bộ trang phục phá cách cho thấy tinh thần tự do đặc trưng của lễ hội. Các ngôi sao cũng ưu tiên sự thoải mái với denim, áo thun và giày tiện dụng nhưng vẫn tạo điểm nhấn bằng phụ kiện độc đáo. Tổng thể, thời trang Coachella 2026 là sự cân bằng giữa tính ứng dụng và cá tính riêng