Cơ sở kinh doanh chia sẻ nhà vệ sinh

Đó là kết quả sau khi chính quyền quận 1 vận động các cơ sở kinh doanh chia sẻ, tạo điều kiện cho người dân, du khách vào sử dụng nhà vệ sinh khi có nhu cầu.

Đồng tình, đồng lòng

Rong ruổi suốt ngày ngoài đường với chiếc xe chở hàng hóa, chị Thu Phương (ngụ quận 3) thổ lộ, nhiều lúc đang đi làm mà “mắc” quá mà không làm gì được.

"Những người buôn thúng bán bưng như tôi rất cần có những nhà vệ sinh công cộng ở nhiều tuyến đường để mình vừa thuận tiện đi vệ sinh và cũng không phụ thuộc vào người ta bởi thật sự rất ngại. Chỉ cần có nhà vệ sinh, mình chấp nhận bỏ ra 5.000 - 7.000 đồng để sử dụng cho thoải mái”, chị Phương nói.

Lúc cần kíp gặp người quen cho đi vệ sinh nhờ thì không sao, nhưng lỡ đến nơi lạ thì không phải ai cũng thoải mái cho “đi” nhờ.

Để giải quyết vấn đề cấp bách về tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng, Cty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong đã lập kế hoạch xây dựng hàng loạt nhà vệ sinh công cộng tại khu vực trung tâm thành phố. Cty đề xuất giao đất nhưng không thu tiền sử dụng đất và miễn thuế đất để xây dựng nhà vệ sinh công cộng ở những nơi như gầm cầu vượt, chân cầu.

Liên quan đề xuất trên, ngày 24/3, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ - Sở GTVT TPHCM, cho biết, chân cầu, gầm cầu vượt là khu vực dành cho đường bộ, việc đề xuất xây dựng nhà vệ sinh công cộng hoặc các công trình khác phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng phải đảm bảo yêu cầu theo quy định của pháp luật. “Nếu xây nhà vệ sinh công cộng tại công trình cầu, gầm cầu vượt, cần phải xem xét về an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ, tránh ảnh hưởng đến kết cấu của công trình giao thông đường bộ”, ông Hải nói.