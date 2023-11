Cổ phiếu của công ty Shark Thủy bị hủy niêm yết

TPO - Hơn 83 triệu cổ phiếu IBC của Công ty CP Đầu tư Apax Holdings - nơi ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị - sẽ bị Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM hủy bỏ niêm yết bắt buộc.

Mất 90% thị giá

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có văn bản gửi Công ty CP Đầu tư Apax Holdings (mã chứng khoán: IBC) về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc.

Theo HoSE, cổ phiếu IBC đang trong 3 diện theo dõi vi phạm, gồm: Đình chỉ giao dịch do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, cổ phiếu bị kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với thời gian quy định, bị cảnh báo do tổ chức niêm yết chưa họp đại hội cổ đông thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

HoSE cho biết, đến nay IBC chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán 2022; báo cáo tài chính quý I, quý II và soát xét bán niên 2023; báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 và chưa tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2023.

Theo HoSE, kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của IBC chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Căn cứ quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022 và ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HoSE thông báo sẽ hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu IBC.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/11, thị giá IBC ở mức 1.770 đồng/cổ phiếu, mất khoảng 90% thị giá so với thời điểm tháng 10/2022. Cổ phiếu IBC bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 18/9 và có 5 phiên giảm sàn liên tục ngay trước khi bị đình chỉ. Trước đó, cổ phiếu IBC có cú lao dốc thẳng đứng trong giai đoạn tháng 11 - 12/2022.

Trong văn bản giải trình gần nhất (ngày 27/7), IBC cho biết công tác quản trị nội bộ của công ty phát sinh một số vấn đề. Mặt khác, tình hình hoàn thiện báo cáo của công ty con là Công ty CP Anh ngữ Apax gặp một số khó khăn do thiếu nhân sự và trong quá trình tái cấu trúc, làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành báo cáo tài chính năm 2022 của Apax Holdings.

Theo văn bản, IBC trình bày rằng đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để hoàn thành báo cáo tài chính năm 2022 trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, cam kết sẽ thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2022 ngay sau khi phát hành và thực hiện công bố báo cáo thường niên 2022 cũng như tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2023 theo quy định. Dự kiến trong tháng 11, IBC sẽ tổ chức đại hội cổ đông sau khi hoàn thành báo cáo tài chính năm 2022.

IBC hứa hẹn trong năm 2024 sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quy định về việc công bố báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2023 đúng thời hạn.

Làm ăn thế nào?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 do IBC tự lập, công ty đạt doanh thu 1.336 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả 2021. Tuy nhiên, IBC lỗ trước thuế lên đến 77 tỷ đồng, lỗ ròng 87 tỷ đồng và đây là mức lỗ kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty.

Tại thời điểm 31/12/2022, nợ phải trả của Apax Holdings là 3.076 tỷ đồng. Trong đó, tổng vay và nợ thuê tài chính là 1.915 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm nhẹ so với đầu năm, còn 1.520 tỷ đồng. Tổng tài sản cuối năm 2022 còn 4.596 tỷ đồng. Cuối năm 2022, tiền và tương đương tiền của Apax Holdings vẫn khá dồi dào với 737 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân thua lỗ, Apax Holdings cho biết, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính giảm do bị ảnh hưởng trực tiếp từ suy thoái kinh tế và sự bất ổn trong thị trường đầu tư và thị trường vốn cuối năm 2022.

Ngoài ra, kết quả hoạt động kinh doanh của Apax Leaders giảm do bị ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 (chi phí mặt bằng của toàn hệ thống, chi phí vận hành của cả bộ máy) và do ảnh hưởng trực tiếp từ suy thoái kinh tế.

Công ty CP Đầu tư Apax Holdings đang kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục. Chủ tịch Hội đồng quản trị của doanh nghiệp này là ông Nguyễn Ngọc Thủy (thường được biết đến là Shark Thủy khi ngồi “ghế nóng” chương trình Shark Tank Việt Nam trên truyền hình).

Apax Holdings có 3 công ty con là Công ty CP Anh ngữ Apax, Công ty CP Phát triển Giáo dục Igarden và Công ty CP Trường liên cấp Firbank Australia, cùng 3 công ty liên kết là Công ty CP Tập đoàn hạ tầng giáo dục, Công ty CP Giáo dục Tư duy và Sáng tạo CMS, Công ty CP Hạ tầng Trường liên cấp STEAME.