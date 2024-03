Cơ hội vàng sở hữu căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với mức giá bất ngờ

Tiện ích vượt trội cùng vật liệu bàn giao cao cấp đến từ các thương hiệu hàng đầu như: Kohler, Yale, Toto, Panasonic,... nhưng lại có mức giá chào sân chỉ từ 29.9 triệu đồng/m2.

Thời điểm vàng “săn” “hàng hiệu” giá tốt

Theo báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Kinh tế – Tài chính – Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI), thị trường bất động sản (BĐS) hiện đang đi đến giai đoạn cuối của kỳ suy thoái và thị trường được đánh giá gần như đã chạm đáy. Chuyên gia Viện Nghiên cứu Kinh tế – Tài chính – Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) dự báo, thị trường sẽ dần phục hồi từ đáy chữ U, thời gian phục hồi nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào các yếu tố tác động cả vĩ mô và vi mô, trong đó quan trọng nhất vẫn là sự cải thiện niềm tin thị trường.

Trong Báo cáo kinh tế – xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2024 của Cục Thống kê TP.HCM vừa công bố, tình hình kinh doanh BĐS ở TP.HCM đang có những dấu hiệu phục hồi. Doanh thu 2 tháng đầu 2024 ước đạt 42.300 tỷ đồng, chiếm 59,4% trong nhóm doanh thu dịch vụ tiêu dùng. So với cùng kỳ 2023, doanh thu kinh doanh BĐS trên địa bàn tăng 20,1%. Trong khi, hai tháng đầu năm ngoái, doanh thu này giảm 13%.

Theo Cục Thống kê, sự phục hồi là nhờ các chính sách tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS được Chính phủ ban hành thời gian qua. Cùng đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BĐS cũng đã chung tay phối hợp thực hiện nhiều chính sách thanh toán, ưu đãi cho khách hàng.

Nhiều chuyên gia BĐS cũng cho rằng, Quý 1 và Quý 2/2024 được xem là chân sóng cuối cho nhà đầu tư nắm bắt trong chu kỳ tăng giảm 10 năm của BĐS. Cho nên, đây sẽ là giai đoạn thích hợp, cơ hội “10 năm có 1” để “săn” BĐS giá tốt. Sang Quý 3/2024, cơ hội mua được hàng giá tốt ở đáy sẽ không còn.

Thực tế ghi nhận, thị trường đã bắt đầu xuất hiện tâm lý Fomo. Nhiều nhà đầu tư sợ bỏ lỡ cơ hội sở hữu BĐS giá tốt khi thấy thị trường BĐS đang chuyển động theo hướng tích cực dần. Đó cũng là lý do, những dự án mới chào hàng có giá cực tốt như Khu căn hộ cao cấp “3 mặt hướng thủy”A&T Sky Garden ngay lập tức nằm trong “tầm ngắm” của các khách hàng và nhà đầu tư sành sỏi.

Đột phá với mức giá cực tốt cùng chính sách thanh toán cực hấp dẫn

Theo các báo cáo thị trường, thời gian qua, bất chấp biến động của thị trường, giá BĐS Bình Dương vẫn liên tục tăng. Một số căn hộ chào bán từ 45-48 triệu/m2, có nơi chạm mức 60-70 triệu đồng/m2. Chào sân với mức giá chỉ từ 29.9 triệu đồng/m2, A&T Sky Garden hiện là dự án có mức giá tốt hơn nhiều mức giá của thị trường. Khung giá trên cũng nằm trong ngưỡng được cả người an cư và giới đầu tư “săn” tìm.

Đột phá hơn, dù có mức giá cực tốt song chất lượng và tiện ích của dự án lại rất cao cấp. Hơn 25 tiện ích đặc quyền tại A&T Sky Garden như: Hồ bơi vô cực, phòng yoga, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, khu tập thể thao ngoài trời, công viên,... đều được thiết kế lồng ghép hài hòa với thiên nhiên, đáp ứng xu hướng sống xanh, sống khỏe, trở thành nơi khởi nguồn hạnh phúc và thịnh vượng của cộng đồng cư dân nơi đây.

Đặc biệt, sự xuất hiện của “Khu vườn trên mây” ở tầng thượng, sở hữu tầm nhìn panaroma thoáng đãng, rộng lớn với tầm view đắt giá: view sông, view hồ, view phố, giúp cư dân hưởng trọn vẻ đẹp cảnh sắc thiên nhiên giữa phố thị từ bình mình đến đêm muộn lung linh ánh đèn.

Thêm vào đó, A&T Sky Garden cũng là khu căn hộ hiếm hoi sở hữu 4 tầng giữ xe và hệ thống shophouse liên tầng có thang máy riêng biệt. Hệ thống 14 thang máy cho 2 tòa căn hộ cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy được bố trí đảm bảo theo các quy định khắt khe đem đến sự an tâm, an ninh, an toàn cho cư dân.

Đáng chú ý, thiết bị bàn giao của mỗi căn hộ đều đến từ các thương hiệu hàng đầu như: Kohler, Yale, Toto, Panasonic, Mishubishi, Fujitec,… Tất cả đều vì mục đích đem đến cho cư dân những trải nghiệm trọn vẹn, hạnh phúc hơn khi lựa chọn sống tại A&T Sky Garden.

Để hỗ trợ các khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp “3 mặt hướng thủy” A&T Sky Garden, Chủ đầu tư A&T Group, Nhà phát triển dự án DXMD Vietnam - thành viên Dat Xanh Services – cùng các ngân hàng như: VietcomBank, MBBank, VPBank, ACB, PublicBank, ... cung cấp các gói vay lên đến 80% giá trị căn hộ, cùng các phương pháp thanh toán linh hoạt chỉ 1%/ tháng, ưu đãi lãi suất 0% đến khi nhận nhà, ân hạn nợ gốc đến 18 tháng. Bên cạnh chính sách hỗ trợ về vốn thì chương trình chiết khấu và quà tặng cũng hấp dẫn không kém, theo đó, 240 sản phẩm đầu tiên có giá chỉ từ 29.9triệu/m2, đồng thời, tặng ngay lãi suất 24% và quà tặng lên đến 9 chỉ vàng khi khách hàng đăng ký nhu cầu sớm.

Việc đưa ra chính sách bán hàng hấp dẫn với những ưu đãi sâu là một quyết định “mạnh tay” của doanh nghiệp BĐS giai đoạn này, đồng thời thể hiện tiềm lực tài chính của đơn vị. Đây cũng là nỗ lực của Nhà phát triển dự án DXMD Vietnam với mong muốn hỗ trợ tối đa để khách hàng dễ dàng sở hữu căn nhà mơ ước bằng chính sách bán hàng vượt trội.