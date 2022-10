Có gì trong Vị nhiệt đới?

35 tác phẩm trong Vị nhiệt đới được hình thành từ chất liệu acrylic trên toan, chỉ với hai kích thước chủ đạo: 150 cm x 100 cm; 79 cm x 129 cm. Tên triển lãm Vị nhiệt đới dường như không che đậy tình yêu dải đất hình chữ S của Vũ Bích Thủy. Người đàn bà vẽ trừu tượng trải lòng: “Con người tôi luôn hướng về Việt Nam ngay cả những năm tháng sống bên Đức”. Năm 2021, Vũ Bích Thủy là một trong 17 họa sĩ tặng tranh cho báo Tiền Phong đấu giá ủng hộ chương trình Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19.

Nhưng tên triển lãm không được chị chủ trương từ đầu. Họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp - người đầu tiên thưởng thức Vị nhiệt đới ngay tại xưởng vẽ của Vũ Bích Thủy - nhận xét: “Tôi thấy trong này có âm hưởng cảm giác rất nhiệt đới”. Từ đây người đàn bà vẽ mới bật ra cái tên cho triển lãm thứ hai. Chị vốn không thích sắp đặt, ưa những vẻ đẹp đến bất ngờ. Với Vũ Bích Thủy, sáng tạo là quá trình tìm kiếm. Chính trên con đường kiếm tìm ấy những ý tưởng mới xuất hiện.

Vũ Bích Thủy tốt nghiệp bậc thạc sĩ, Đại học Nghệ thuật Berlin (Universitat der Kunste Berlin - UdK), CHLB Đức năm 1996. Trong thời gian theo học ở Berlin, chị tham gia một số triển lãm tổ chức bởi Quỹ Nghệ thuật Seagull (The Seagull Foundation for the Arts), Không gian dành cho phụ nữ quốc tế (The International Women Space), Trại sáng tác nghệ thuật ở Neubrandenburg... Sau khi về Việt Nam, chị tham gia một số triển lãm nhóm ở Hà Nội, TPHCM, được mời trưng bày tranh trong một số sự kiện nghệ thuật Việt Nam và châu Á ở Singapore, Thái Lan, Nhật Bản. Đầu năm 2019, chị giới thiệu triển lãm hội họa cá nhân đầu tiên tại Hà Nội.