Clip Thùy Tiên song ca cùng Hoa hậu Hòa bình Thái Lan gây ‘bão’ mạng

Vừa qua, Top 10 Miss Grand Thái Lan cùng đoàn chủ tịch cuộc thi Miss Grand International đã có mặt tại Việt Nam để tham dự họp báo khởi động cuộc thi Miss Grand Việt Nam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam). Sau họp báo, vào tối cùng ngày, Hoa hậu Thùy Tiên cùng ekip và các khách mời đã có buổi tiệc đầy sôi động tại một quán bar.

Tại đây, Hoa hậu Thùy Tiên cùng với đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 - Engfa Waraha đã có màn song ca đầy thú vị. Hai nàng hậu thể hiện ca khúc đình đám thế giới- My heart will go on. Vốn là ca sĩ nổi tiếng xứ chùa Vàng trước khi đăng quang, giọng hát của Engfa Waraha khiến fan Việt mê mệt.

Tuy nhiên, Hoa hậu Thùy Tiên cũng gây ấn tượng nhất định. Dù giọng hát chưa thật sự tròn trịa nhưng cô nàng cố gắng thể hiện tốt nhất trong sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người trong bữa tiệc.

Màn song ca đầy ăn ý của Hoa hậu Thùy Tiên và Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 - Engfa Waraha đã nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích của cư dân mạng. Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn Thùy Tiên và Engfa Waraha sẽ có thêm nhiều màn hòa giọng, đặc biệt là họ sẽ trình diễn trên một sân khấu chỉn chu, chuyên nghiệp hơn.

Cách đây không lâu, người đẹp Engfa Waraha đến từ thủ đô Bangkok đã vượt qua hơn 70 thí sinh để giành vương miện Hoa hậu Hoà bình Thái Lan 2022 trong đêm chung kết. Engfa Waraha, 26 tuổi và hiện là sinh viên năm thứ tư Đại học Valaya Alongkorn Rajabhat.

Trước khi đăng quang, Engfa Waraha được biết đến là ca sĩ nổi tiếng của xứ chùa Vàng. Cô sở hữu 1 triệu follow trên instagram. Trong đêm Chung kết, cô thể hiện tốt kỹ năng trình diễn catwalk. Sau đăng quang, Engfa Waraha gửi lời cảm ơn ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International - đã nhìn thấy tiềm năng của mình. Đồng thời, Engfa Waraha bày tỏ niềm vui, cảm xúc tự hào khi giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Thái Lan 2022.

"Tôi sẽ không ngừng phát triển bản thân, hoàn thành công việc tốt nhất ở cương vị Miss Grand Thailand. Cảm ơn gia đình luôn hỗ trợ, mang đến nguồn năng lượng tích cực. Cảm ơn khán giả đã ủng hộ tôi”- Engfa Waraha viết.

Theo nhận xét của trang Angelopedia, Engfa có tính cách thân thiện nên được đông đảo người hâm mộ ủng hộ. Cô hoạt động trong ngành giải trí ở vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Năm 2018, người đẹp từng thi The Voice.

Theo thông tin do một bệnh viện thẩm mỹ ở Hàn Quốc đăng tải, Engfa Waraha từng trải qua phẫu thuật, chỉnh sửa gương mặt vào khoảng năm 2019.