Chuyển hồ sơ dự án AIC trúng thầu tại Kiên Giang sang công an

TP - Tại thông báo kết luận thanh tra mới đây của Thanh tra tỉnh Kiên Giang về hai dự án do Sở NN&PTNT Kiên Giang làm chủ đầu tư, cơ quan này cho biết, đã chuyển các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC (còn gọi là AIC Group) trúng thầu cho cơ quan điều tra công an tỉnh Kiên Giang do phát hiện có dấu hiệu tội phạm.

Hai dự án được thanh tra là Dự án Hệ thống quan trắc theo dõi môi trường nước tự động phục vụ trồng trọt thủy sản kết hợp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Dự án Đầu tư xây dựng công trình kiểm tra giám sát ven biển Tây (tỉnh Kiên Giang). Có dấu hiệu không minh bạch Đối với Dự án hệ thống quan trắc điều tra môi trường nước tự động phục vụ nuôi trồng thủy sản kết hợp bảo vệ môi trường, Thanh tra phát hiện chủ đầu tư không thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, không ký kết hợp đồng tư vấn lập dự án và tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; không thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán sau khi đã quyết định đầu tư. Sau khi hoàn thành, Sở NN&PTNT lại giao trách nhiệm cho Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y quản lý, sử dụng hệ thống Trạm quan sát không phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của chi cục. Thanh tra tỉnh Kiên Giang cũng xác định nhiều nhà thầu vi phạm nguyên tắc không đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu; không đảm bảo công bằng, minh bạch. Cụ thể, tại thời điểm thẩm định giá, hợp đồng ký kết liên danh giữa Công ty TNHH Định giá Tây Nam (gọi tắt là Cty Tây Nam) ký hợp đồng liên doanh với Công ty CP Định giá - Tư vấn và đầu tư build - VINASUN đã hết thời hạn. Cty Tây Nam báo cáo kết quả thẩm định giá và hồ sơ đánh giá của thẩm định viên không thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định. Đối diện với dự án đầu tư xây dựng công trình kiểm tra giám sát ven biển Tây trên địa bàn TP Rạch Giá, huyện Châu Thành và huyện Kiên Lương, Thanh tra tỉnh Kiên Giang xác định Công ty CP Thẩm định giá BTCVALUE sử dụng thông tin thị trường không có thật để tư vấn ban hành Chứng thư thẩm định giá của 270 loại vật tư và hệ thống thiết bị xi lanh vận tải cửa cổng Kênh Nhánh , cống Rạch Tà Niên. Từ đó dẫn đến kết quả không chính xác, khách quan… Ngoài ra, không xác định được giá của từng hệ thống, thiết bị mà chỉ cho ra kết quả giá trị tổng các hạng mục dẫn đến không chính xác, khách quan; không thực hiện được bàn giao, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. Đáng chú ý, Cty Tây Nam không thực hiện bàn giao, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, sử dụng 3 bảng báo giá của 3 đơn vị để làm căn cứ mà so sánh cả 3 đơn vị báo giá trên đều thuộc “hệ sinh thái” AIC Group. Các nhà thầu liên quan vi phạm nguyên tắc không đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu, không đảm bảo công bằng, minh bạch. Theo thông báo kết luận thanh tra, AIC Group có dấu hiệu bất thường của nhà thầu về giá nhập khẩu (giá mua) cao hơn giá dự án hơn 5,5 tỷ đồng nên cần phải được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Ngoài ra, đơn vị này còn khai báo tăng khối lượng thanh toán hơn 1,2 tỷ đồng và không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong thời gian bảo hành công trình. “Xét thấy dự án Hệ thống quan sát môi trường nước tự động phục vụ nuôi trồng thủy sản kết hợp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu, định giá. Các đơn vị tư vấn dự án, đơn vị báo giá và đơn vị trúng thầu dự án đều thuộc “Hệ sinh thái” AIC Group; AIC Group có bất thường về giá nhập khẩu và giá trúng thầu, có dấu hiệu phạm tội. Do đó, chuyển toàn bộ dự án sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật”, Thông báo kết luận nêu. NHẬT HUY