Chuyên gia Ukraine: Nga có thể gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr

TPO - Chuyên gia Ukraine nói rằng, quân đội Nga có thể sẽ gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr phóng từ tàu chiến thay vì sử dụng tên lửa hành trình Kh-101.

Chuyên gia hàng không Anatolii Khrapchynskyi, trong một cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine, cho biết, Nga có thể tăng cường sử dụng tên lửa Kalibr để tấn công Ukraine thường xuyên hơn Kh-101. Moscow đã tích lũy một số lượng lớn tên lửa loại này.

"Về tên lửa Kalibr, trước đây, do mất một số lượng lớn tàu chiến, Nga đã tích lũy được loại tên lửa này. Do đó, rất có thể trong tương lai gần, chúng ta sẽ thấy Kalibr được sử dụng nhiều hơn so với tên lửa hành trình Kh-101", ông nói .

Chuyên gia hàng không này lưu ý rằng, quân đội Nga liên tục triển khai các tàu tên lửa trên biển, đây có thể là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng từ các vụ tấn công tên lửa của Nga trong khu vực.

Chỉ tính riêng trong ngày 7/10, Nga đã triển khai 7 tàu chiến trên biển. Trong đó, 4 tàu chiến mang theo 24 tên lửa hành trình Kalibr được triển khai làm nhiệm vụ ở Biển Đen và 3 tàu chiến khác mang theo 20 tên lửa hành trình Kalibr được ghi nhận ở Biển Địa Trung Hải.

Trong một diễn biến mới, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo, tính đến ngày 8/10, Nga đã triển khai 16 tàu đến Biển Đen, trong đó có 7 tàu chiến mang theo 48 tên lửa hành trình Kalibr.

Kalibr là một tổ hợp tên lửa hành trình đa năng, do phòng thiết kế Novator (OKB-8) phát triển, được thiết kế để sử dụng nhiều đầu đạn khác nhau, cho phép tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không, đất liền và trên biển.

Tên lửa có chiều dài từ 6,2 - 8,9 m, tầm bắn đột phá 1.500 km - 2.500 km. Tên lửa có thể mang đầu đạn với chất nổ khoảng 400 - 500 kg ở tốc độ Mach 3, đủ sức phá hủy các căn cứ kiên cố của đối phương.

Quỳnh Như