Chuyên gia đầu ngành ra mắt sách 'phòng chống đột quỵ'

Sự kiện được diễn ra tại đường sách Nguyễn Văn Bình TPHCM với sự tham gia đông đảo của người dân, doanh nhân, các y bác sĩ. Chia sẻ về lý do ra đời của cuốn sách, TS.BS Trần Chí Cường nói: “Đột quỵ là căn bệnh điều trị rất khó khăn và tốn kém. Bệnh không loại trừ một ai kể cả những người làm trong nghề y. Những người may mắn qua được nguy kịch thì cũng đối mặt với di chứng, tàn phế”.

Ước tính mỗi năm trên thế giới có khoảng 15 triệu người bị đột quỵ, mỗi 45 giây lại có một trường hợp mắc mới, cứ 3 phút sẽ có một người tử vong vì căn bệnh này. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 trường hợp đột quỵ, bệnh nhân đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa.

Từng chứng kiến nhiều trường hợp đáng tiếc do thiếu kiến thức nhận biết sớm và phòng ngừa đột quỵ, TS.BS Trần Chí Cường nhận thấy đa số người dân chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, thông tin về cách phòng tránh đột quỵ dẫn đến mất thời gian vàng trong cấp cứu khiến tỷ lệ tử vong và tàn phế gia tăng.

“Đột quỵ không phải “trời kêu ai nấy dạ” mà hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả hoặc giảm thiểu hậu quả nếu cộng đồng có kiến thức và nhận thức đúng đắn về bệnh. Việc nâng cao nhận thức, giáo dục và phổ biến kiến thức về đột quỵ trong cộng đồng là vô cùng cấp thiết, góp phần bảo vệ sức khỏe, giảm gánh nặng bệnh tật cho toàn xã hội” – TS.BS Trần Chí Cường nói.

Nội dung cuốn sách vừa được ra mắt gồm các chuyên đề về bệnh đột quỵ và các bệnh có liên quan khác như: bệnh động mạch vành, bệnh tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, rối loạn nhịp tim. TS.BS Trần Chí Cường cùng các đồng nghiệp đã chuyển tải những kiến thức chuyên khoa y tế thành các nội dung mang tính phổ thông, dễ hiểu giúp cộng đồng có cái nhìn tổng quan về bệnh đột quỵ, dấu hiệu nhận biết sớm, cách điều trị, chăm sóc bệnh nhân sau đột tụy cũng như cách phòng ngừa yếu tố nguy cơ đột quỵ.

TS.BS Trần Chí Cường là một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực can thiệp thần kinh, điều trị đột quỵ tại Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch Liên chi hội Can thiệp Thần kinh TPHCM, Ban chấp hành Hội Can thiệp thần kinh Á Úc, thành viên Hội can thiệp Thần kinh Thế giới, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S.