Chương trình Shinhan Square Bridge thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Doanh nghiệp khởi nghiệp Việt hiện nay đang dần hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ để phù hợp với nhu cầu thị trường và hướng đến mục tiêu vươn ra thế giới. Hàn Quốc - một trong những hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động nhất trên thế giới luôn là cánh cửa giúp doanh nghiệp Việt bứt phá. Sự hỗ trợ, đầu tư của các tập đoàn, tổ chức cho các doanh nghiệp khởi nghiệp là vô cùng cần thiết.

Được đầu tư bởi Tập đoàn tài chính Shinhan, chương trình Shinhan Square Bridge là một nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây là cầu nối giữa Tập đoàn Tài chính Shinhan và các công ty khởi nghiệp để xây dựng hệ sinh thái cho tăng trưởng sáng tạo, để mở rộng toàn cầu và thúc đẩy sự phát triển lớn mạnh của các công ty khởi nghiệp. Không chỉ tại Hàn Quốc, Shinhan Square Bridge Việt Nam cũng hoạt động rất năng động từ năm 2021. Đặc biệt, Chương trình Shinhan Square Bridge Việt Nam đã là đơn vị hỗ trợ vàng của Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST Vietnam năm 2021 và 2022.

Tại Cuộc thi năm 2022, ngoài những hỗ trợ về mặt đào tạo, kết nối, Shinhan Square Bridge cũng đã lựa chọn 5 doanh nghiệp xuất sắc nhận gói tăng tốc khởi nghiệp toàn cầu 2022 Vietnam TechFest Shinhan Square Bridge Global Track Award trị giá 60.000 USD. “Nằm trong chiến lược đổi mới sáng tạo mở, việc hỗ trợ Cuộc thi là cơ hội quý giá để chúng tôi mở rộng kết nối đến các startup tại Việt Nam, đồng thời cùng Việt Nam thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp hiệu quả.” - Ông Choi Hyuk - Giám đốc tại Shinhan Square Bridge nhấn mạnh.

Tại Chung kết Cuộc thi được diễn ra vào chiều ngày 02/12 tại tỉnh Bình Dương, chương trình Shinhan Square Bridge cũng đã lựa chọn được những doanh nghiệp phù hợp nhất trong Top 10 nhận gói tài trợ, bao gồm: SOBANHANG (Quán quân), CYBERPURIFY, PVA PRO, HALANA và WAREFLEX.

2022 Vietnam Techfest Shinhan Global Track Award là chương trình do Shinhan Square Bridge Incheon tổ chức vào năm 2023 với các cơ hội gặp gỡ chuyên gia và gọi vốn, mở rộng kết nối với các quỹ đầu tư tại thị trường Hàn Quốc. Trong 6 tháng, các doanh nghiệp Việt sẽ được trải qua các hoạt động đào tạo chung về thị trường Hàn Quốc như các đặc điểm văn hoá kinh doanh, xu hướng đầu tư, yêu cầu pháp lý, các chính sách dành cho doanh nghiệp; các buổi cố vấn 1:1 tập trung vào hoạch định chiến lược mở rộng tại thị trường Hàn Quốc; tiếp cận mạng lưới các cố vấn, nhà sáng lập, nhà đầu tư, chuyên gia đi đầu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo; giới thiệu về sản phẩm/ dịch vụ trong Startup Showcase và Demo Day trước các nhà đầu tư, tập đoàn, chuyên gia và cơ quan chính phủ.

Trước đó vào tháng 10, đoàn TECHFEST Việt Nam do Cục trưởng Phạm Hồng Quất, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC), Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam dẫn đầu và các chuyên gia, trưởng làng TECHFEST Việt Nam 2022 đã thăm quan không gian Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Shinhan Square Bridge tại Incheon, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ đổi mới sáng tạo và hội thảo với các lãnh đạo cấp cao của Quỹ Hy vọng - Tập đoàn tài chính Shinhan, Shinhan Square Bridge, tổ chức United Way Worldwide. Tại chiều ngược lại, 7 doanh nghiệp khởi nghiệp Hàn Quốc tiêu biểu đã được lựa chọn để đến Việt Nam tham gia vào hoạt động kết nối cùng các tổ chức địa phương Việt Nam, vừa mở rộng thị trường, vừa tạo ra các giải pháp có tác động xã hội. Tại Việt Nam, với sự điều phối và hỗ trợ của 2 tổ chức phi lợi nhuận: Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD) - Tổ chức United Way Worldwide, các startups Hàn Việt sẽ được hỗ trợ cả tài chính và kỹ thuật để tạo ra ba mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp vừa hoạt động hiệu quả, vừa mang lại các giá trị xã hội bao gồm (1) Giáo dục, đào tạo nghề và việc làm chất lượng; (2) Thành phố thông minh bao trùm; (3) Môi trường và sức khỏe cộng đồng bền vững.

Tại Techfest 2022, Ông Choi Hyuk chia sẻ: “Những chương trình và sáng kiến của Shinhan Square Bridge không theo đuổi lợi nhuận bằng cách hợp tác với các startup mà chúng tôi tạo ra giá trị cho xã hội bằng những cơ hội trao cho họ. Chúng tôi không thực sự tiếp cận việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp từ góc độ đầu tư mà là xây dựng hệ sinh thái hướng tới thúc đẩy giá trị chung của xã hội. Chúng tôi đã làm điều đó thành công ở Hàn Quốc và chúng tôi rất vui vì đang làm điều tương tự cho xã hội cũng như hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam”.