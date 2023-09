Chứng khoán thanh khoản đột biến 1,5 tỷ USD

TPO - Thanh khoản tăng mạnh trước áp lực chốt lời, đẩy giá trị giao dịch HoSE lên hơn 32.133 tỷ đồng. Trên toàn thị trường hôm nay (12/9) thanh khoản vượt 36.000 tỷ đồng, tương đương 1,5 tỷ USD.

VN-Index một lần nữa gặp khó tại vùng đỉnh cũ 1.250 điểm. Các trụ cột dần suy yếu, phần nào tác động đến tâm lý chung của thị trường. Bên mua giữ tâm thế thận trọng tại vùng đỉnh, vốn nội, ngoại cùng bán, VN-Index theo đó “tuột dốc”, đóng cửa giảm gần 18 điểm.

Tại rổ VN30, 26/30 cổ phiếu giảm giá, dẫn đầu là GVR với mức giảm 4,2%. Theo sau có SHB, VRE, VHM, STB, MSN, HPG, VJC... Lệnh bán đổ dồn dập sau giờ nghỉ trưa, đẩy thanh khoản nhiều cổ phiếu lên cao. NVL giảm sàn, giao dịch tới 1.522 tỷ đồng, cao nhất toàn thị trường. HPG, SSI, STB cùng giao dịch trên 1.000 tỷ đồng, cổ phiếu giảm giá.

Sau thời gian tăng tốt, nhóm bất động sản bị chốt lời mạnh, sắc đỏ gần như bao phủ toàn ngành. HPX, HTN, NVL, DXS, SGR giảm sàn. Loạt mã giảm mạnh 4-6% như NLG, DIG, GEX, LDG, QCG, CRE, DXG...

Sau quyết định của HoSE về việc đưa cổ phiếu của Hải Phát (HPX) vào diện đình chỉ giao dịch, nhà đầu tư “tháo chạy” khỏi HPX. Kết phiên, gần 40 triệu cổ phiếu dư bán sàn, HPX giảm hết biên độ, xuống còn 6.800 đồng/đơn vị. HPX bị đình chỉ giao dịch do doanh nghiệp tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Cùng với HPX, HoSE cũng quyết định đình chỉ giao dịch 4 cổ phiếu khác do vi phạm quy định về công bố thông tin, gồm: Apax Holdings (mã IBC), The Golden Group (mã TGG), Xuất nhập khẩu An Giang (mã AGM), Tập đoàn Tiến Bộ (mã TTB). Các cổ phiếu này đều đang trong diện hạn chế giao dịch và tiếp tục có vi phạm như: chưa họp đại hội cổ đông thường niên quá 6 tháng kể từ năm tài chính kết thúc, chưa công bố báo cáo tài chính quý II năm nay riêng lẻ, hợp nhất hoặc báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023... Sau quyết định của HoSE, các cổ phiếu trên đồng loạt giảm sàn, trắng bên mua.

Thị trường điều chỉnh, các ngành trụ cột, thanh khoản lớn, có sức ảnh hưởng như ngân hàng, chứng khoán, vật liệu, xây dựng... cùng giảm giá. Nhóm ngân hàng có tới 20/27 cổ phiếu giảm giá. Nhóm chứng khoán cũng có hơn 20 mã chìm trong sắc đỏ. Toàn bộ cổ phiếu thép, cùng các mã xây dựng điều chỉnh.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 17,85 điểm (1,44%), xuống 1.223,63 điểm. HNX-Index giảm 4,87 điểm (1,9%), xuống 251,33 điểm. UPCoM-Index giảm 1,01 điểm (1,07%), xuống 93,71 điểm. Thanh khoản tăng mạnh trước áp lực chốt lời, đẩy giá trị giao dịch HoSE lên hơn 32.133 tỷ đồng. Trên toàn thị trường, thanh khoản vượt 36.000 tỷ đồng (1,5 tỷ USD). Khối ngoại bán ròng tới 974 tỷ đồng, tập trung vào HPG, SSI, VHM, KBC...