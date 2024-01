Chung kết ILA Speak Up 2023: Đâu là phiên bản tốt nhất của bạn?

Trải qua 3 vòng thi với hơn 3.000 thí sinh tham gia, cuộc thi ILA Speak Up 2023 đón chào 12 đại diện xuất sắc từ 2 bảng Super Juniors (8 - 11 tuổi) và Smart Teens (11 - 16 tuổi) đến với vòng chung kết sẽ diễn ra ngày 20-1-2024, tại Nhà hát Thành phố.

Format mới lạ

Khởi động từ năm 2018, Speak Up trở thành cuộc thi hùng biện tiếng Anh uy tín dành cho học sinh ILA đang theo học trên khắp cả nước. Bước vào năm tổ chức thứ 4, cuộc thi mở rộng quy mô cho học sinh toàn quốc không chỉ xuất sắc tiếng Anh mà còn thể hiện được tài năng của bản thân. Nhảy múa, ca hát, chơi nhạc cụ, lập trình, hùng biện… là một trong số rất nhiều tài năng mà các thí sinh đã thể hiện tại sân khấu Speak Up 2023.

Sự thay đổi này đã mở ra bước phát triển mới của cuộc thi. Tiếng Anh không chỉ ứng dụng cao trong học thuật và công việc. Nó còn là công cụ và động lực để các bạn vươn tới ước mơ, chinh phục những nấc thang thành công trong tương lai.

Show The Real You chính là thông điệp của cuộc thi Speak Up 2023. Không phải là một ai đó, thí sinh hãy là chính mình, phiên bản chân thật và tuyệt vời nhất. Mỗi người có một câu chuyện riêng và từ câu chuyện đó, hãy truyền cảm hứng đến người khác, để họ có động lực và quyết tâm theo đuổi ước mơ.

Tôi tuyệt vời - Tôi tỏa sáng

Từ hơn 1.500 thí sinh tham gia, ban tổ chức đã lựa chọn 32 gương mặt xuất sắc bước vào vòng bán kết với chủ đề The Amazing Me - Tôi tuyệt vời. Những câu chuyện xúc động và ý nghĩa được kể bởi những cô, cậu bé chưa đầy 18 tuổi.

Mai Khắc Quốc Thiên (11 tuổi) đã mang đến vòng thi bán kết niềm đam mê lướt Internet. Cứ ngỡ rằng đây là thói quen “xấu" trong mắt nhiều phụ huynh, song Quốc Thiên đã mang câu chuyện của chính mình làm minh chứng thuyết phục nhất.

“Con không có nhiều tài năng nhưng con học được rằng mình không cần những tài năng quá cầu kỳ để thể hiện bản thân. Con đã học cách để tự tin vào bản thân và bắt đầu từng bước nhỏ nhất để đạt đến ước mơ", Quốc Thiên chia sẻ.

Những video vòng thi bán kết của các thí sinh đã nhận phản ứng tích cực từ cộng đồng. Không chỉ chuyên nghiệp và chỉn chu trong khâu ghi hình, nội dung của từng video đều thể hiện rõ thông điệp của vòng bán kết: The Amazing Me.

“Bài học lớn nhất con có được là phải luôn tự tin và không bị phân tâm bởi những thứ xung quanh. Đừng nghĩ đến những người chỉ trích mình mà hãy nghĩ đến những người luôn khích lệ và khen ngợi mình”, thí sinh Bảo Anh (10 tuổi) bày tỏ.

Ông Jonathan Bird, Giám đốc Đào tạo ILA Việt Nam, chia sẻ: “Dù còn rất nhỏ, nhưng các em đã thể hiện khả năng truyền tải những trải nghiệm, thách thức mà mình phải đối mặt và cách vượt qua để đạt được mục tiêu. Đây chính là nguồn động viên rất lớn cho chúng tôi khi nhìn thấy các em đầy tự tin và sáng tạo với câu chuyện truyền cảm hứng của mình".

Chiến thắng sẽ thuộc về ai?

12 thí sinh tài năng đã lộ diện và chuẩn bị tiến vào vòng chung kết vào ngày 20-1. Mỗi thí sinh là một màu sắc riêng với những cách thể hiện bản thân độc đáo và thú vị.

Chặng đua cuối sẽ có nhiều thử thách hơn để khai thác những khía cạnh tuyệt vời của thí sinh:

Vòng 1 - YOUR VOICE: Top 12 sẽ thể hiện khả năng thuyết trình và tư duy bằng tiếng Anh về những chủ đề Ban tổ chức đặt ra.

Vòng 2 - YOUR COLOR: Top 12 sẽ trình diễn tài năng hoặc chia sẻ về niềm đam mê của mình.

Vòng 3 - YOUR GLORY: Từ top 12, top 6 (3 thí sinh mỗi bảng) có điểm số cao nhất qua vòng 1 và 2 sẽ bước vào vòng thi kiến thức chung.

Trước khi hội ngộ tại đêm chung kết, 12 thí sinh sẽ gặp gỡ nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, một “hit maker" của làng nhạc Việt. Từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhạc sĩ sẽ có những lời khuyên hữu ích cho các thí sinh trong phần thi tài năng, như bí quyết làm chủ sân khấu, cách thể hiện trọn vẹn tài năng và chạm đến trái tim khán giả. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng góp mặt tại đêm chung kết với vai trò giám khảo.

Vượt qua 3 vòng thi trong đêm chung kết, thí sinh xuất sắc nhất sẽ trở thành quán quân của ILA Speak Up 2023 với phần thưởng giá trị: chuyến du học hè 3 tuần tại Mỹ cho bảng Smart Teens và Singapore - Malaysia cho bảng Super Juniors.

Trong 12 gương mặt tài năng, ai sẽ là người giành vị trí cao nhất? Cùng chờ đón kết quả cuộc thi ILA Speak Up 2023 vào ngày 20-1 tại website và fanpage ILA Việt Nam.