Chuẩn bị phương án ứng phó với lũ quét, sạt lở đất xảy ra vào đêm nay

TPO - Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian qua và sẵn sàng các phương án để ứng phó với lũ quét, sạt lở đất, ngập úng có thể xảy ra vào đêm nay khi miền Bắc tiếp tục đón đợt mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng và Thủy văn quốc gia từ ngày 15/5, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do đó, từ đêm ngày 14/5 vùng núi và trung du Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp.

Trước tình hình mưa lũ tiếp tục xảy ra, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian qua

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh hiện tượng mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo kịp thời cho các đối tượng hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, trong những ngày qua, mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại không nhỏ cho người dân. Đến nay, mưa lũ đã khiến 9 người chết, 4 người bị thương. Khoảng 100 ngôi nhà bị đổ sập, hư hỏng, thiệt hại. Đặc biệt, mưa lũ khiến hơn 5.659 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả của người dân tại Bắc Kạn; Bắc Giang; Lạng Sơn; Thái Nguyên; Cao Bằng…bị gập, gãy đổ; hơn 14.500 con gia súc, gia cầm bị chết, 47 ha thủy sản bị thiệt hại mất trắng. Ngoài ra, mưa lũ còn khiến 2 đập trạm tại Bắc Kạn bị trôi, 8 đập hồ chứa nước tại Lạng Sơn bị ảnh hưởng và hơn 1.200m kênh mương bị sạt lở, bồi lấp. Một một số tuyến đường giao thông tại Bắc Giang, Lạng Sơn, Điện Biên bị sạt lở nghiêm trọng với khối lượng 140.983m3 đất đá, trong đó có 8 cầu bê tông dân sinh bị trôi, và 60 cột điện gãy, đổ.