Chưa nhận được giấy phép lái xe nhựa PET, tài xế cần lưu ý gì khi đi đường?

Chiều 11/4, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông trong thời gian đã làm thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX nhưng chưa nhận được GPLX bằng vật liệu PET.

Theo đó, đối với những trường hợp đã làm thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX trực tuyến, trong thời gian chờ cấp GPLX bằng vật liệu PET, người dân có thể xuất trình GPLX qua ứng dụng VNeID hoặc GPLX vật lý (nếu Giấy Phép lái xe còn thời hạn sử dụng mà chưa bị thu hồi).

Trường hợp hồ sơ trực tuyến đã được duyệt, chưa được cập nhật trên ứng dụng VNeID thì người dân tra cứu thông tin GPLX của mình trên trang thông tin GPLX của Cục CSGT để xuất trình. Sau đó cập nhật hoặc thêm mới GPLX trên ứng dụng VneID.

Trường hợp hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX nộp trực tiếp tại cơ quan Công an, khi tham gia giao thông người dân xuất trình giấy hẹn của cơ quan cấp đổi, cấp lại GPLX hoặc bản ảnh GPLX bằng vật liệu PET (chưa bị thu hồi Giấy phép lái xe). Cảnh sát giao thông sẽ căn cứ vào số GPLX, số Căn cước công dân để tra cứu trên nền tảng ứng dụng VNeID hoặc nhập số GPLX, số Căn cước công dân vào ứng dụng VNeID, trang tra cứu của Cục cảnh sát giao thông để đối chiếu thông tin trên GPLX.

Trong trường hợp người dân đã làm thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX nhưng chưa được cập nhật trên các nền tảng ứng dụng nêu trên vì chưa đủ thời gian (3 ngày) thì CSGT căn cứ vào giấy hẹn, bản ảnh GPLX, thông tin GPLX trên trang Web của Cục CSGT để xác định người lái xe có GPLX hay không.

Tính từ ngày 1/3 đến 31/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 7.664 hồ sơ đổi, cấp lại GPLX, trong đó hồ sơ trực tuyến 3.297, hồ sơ trực tiếp 3.856. Công an cấp xã 511 hồ sơ trực tiếp, ngoài ra hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến 196 trường hợp.

Tính đến nay, trên địa bàn Bình Dương có 92 địa điểm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX. Công an 9 xã, phường, thị trấn gồm: Phường Định Hòa, phường Lái Thiêu, phường Dĩ An, phường Uyên Hưng, phường Mỹ Phước, xã Đất Cuốc, thị trấn Phước Vĩnh, thị trấn Lai Uyên, thị trấn Dầu Tiếng tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở cũ của Công an các huyện, TP. Công an 82 xã, phường, thị trấn khác còn lại trong toàn tỉnh tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở làm việc hiện tại.