Chưa đảm bảo an toàn thực phẩm, quán cháo lòng nổi tiếng bị yêu cầu tạm đóng cửa

TPO - Ngày thứ hai ra quân thực hiện "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024", đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hậu Giang kiểm tra và yêu cầu quán cháo lòng nổi tiếng tạm ngưng hoạt động do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Ngày 4/5, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Hậu Giang đã kiểm tra tại các cơ sở như: Quán cháo lòng Cái Tắc N.T, lò bánh mì T.P (thị trấn Cái Tắc), lò bún T.T (thị trấn Một Ngàn), huyện Châu Thành A. Trong đó, quán cháo lòng Cái Tắc từ lâu được nhiều người trong và ngoài địa phương biết đến. Tại quán cháo lòng Cái Tắc N.T, qua kiểm tra thực tế tại khu vực chế biến, kinh doanh của quán, đoàn công tác ghi nhận khu vực chế biến của cơ sở chưa cách xa nguồn ô nhiễm theo quy định; việc mua nguyên liệu vào chế biến chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ; giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đã hết hạn từ cuối năm 2023… Đoàn kiểm tra đề nghị cơ sở tạm ngưng hoạt động cho đến khi được cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định. Đồng thời, giao Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A, Trạm Y tế thị trấn Cái Tắc, Trưởng ấp Đông Phú A giám sát hoạt động kinh doanh của cơ sở. Trong dịp "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023, đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã đến kiểm tra và ghi nhận tại khu vực sơ chế, chế biến thực phẩm của cơ sở này chưa tách biệt với nguồn ô nhiễm, nhưng đến nay cơ cở vẫn chưa khắc phục. Trước đó, ngày 3/5, kiểm tra tại căng-tin Trường THCS N.V.Q (thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành), đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở bán sản phẩm thực phẩm chưa có nhãn mác đầy đủ theo quy định; khu vực chế biến thực phẩm chưa cách xa nguồn ô nhiễm theo quy định. Cơ sở này cũng chưa chưa xuất trình các giấy tờ có liên quan gồm giấy đăng ký kinh doanh, cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, hóa đơn chứng từ của hàng hóa đang kinh doanh. Đoàn công tác đã niêm phong và tạm giữ 41kg bánh tráng trộn các loại, 11 hộp bắp (ngô) rang và 8 bịch rong biển thiếu nhãn mác theo quy định. Đoàn kiểm tra cũng hướng dẫn và yêu cầu cơ sở khắc phục ngay những vi phạm, hạn chế và đề nghị tạm ngưng hoạt động để khắc phục. Yêu cầu ngành y tế địa phương phối hợp với lãnh đạo trường theo dõi, giám sát quá trình khắc phục hạn chế và chấp hành tạm ngưng hoạt động của căng-tin này… Cảnh Kỳ