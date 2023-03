Chủ tịch xã báo cáo gì vụ trụ sở ủy ban khang trang bị đập để sửa, quay hướng?

TPO - UBND xã Hưng Hòa (TP. Vinh, Nghệ An) đã có báo cáo về thông tin báo chí phản ánh trụ sở xã này đang khang trang nhưng bị đập để sửa chữa, quay hướng gây lãng phí.

Ngày 22/3, UBND xã Hưng Hòa (TP. Vinh, Nghệ An) đã có báo cáo gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh Nghệ An, Sở Thông tin truyền thông, Thành ủy Vinh, UBND TP. Vinh và các cơ quan báo chí về thông tin báo chí phản ánh Dự án cải tạo trụ sở UBND xã này chỉ để quay hướng gây lãng phí trong mấy ngày vừa qua.

Báo cáo cho biết, trụ sở UBND xã Hưng Hòa được xây dựng năm 2008 và hoàn thiện đưa vào sử dụng năm 2010. Trụ sở này nằm cách đê Tả Lam khoảng 100m, hướng chính đối diện đê, lối vào trụ sở đi theo hướng đê Tả Lam vào.

Năm 2019, tuyến đường Hòa Thái được triển khai xây dựng nối từ đê Tả Lam vào khu dân cư đã khiến cao độ giữa nền đường và sân nền trụ sở UBND xã chênh lệch từ 0,6m-1,6m. Chỉ giới đường theo quy hoạch trùng với hàng rào trụ sở, không có hành lang an toàn giao thông.

"Hiện trạng tuyến đường hoàn thành đã làm mất khả năng đấu nối với đường vào trụ sở UBND xã qua cổng cũ. Nếu tiếp tục sử dụng cổng vào này sẽ tạo độ dốc rất lớn, các phương tiện sẽ không đi vào được trụ sở, dễ gây ra các tai nạn nghiêm trọng, nảy sinh nhiều bất cập, khiến cho cán bộ, công chức và người dân gặp rất nhiều khó khăn khi ra vào trụ sở", công văn nêu rõ.

Cũng theo công văn, khi tuyến đường hoàn thành, trụ sở UBND xã trở thành vùng sâu trũng dưới chân đường. Thời gian qua, UBND xã đã mở tạm một lối đi vào trụ sở nằm ở phía Tây Bắc, sau lưng tòa nhà làm việc chính.

Xuất phát từ những bất cập, năm 2021 UBND xã đã mời UBND TP. Vinh về khảo sát, kiểm tra hiện trạng. UBND xã sau đó đã đề xuất trình UBND thành phố phương án điều chỉnh, quay hướng tòa nhà sau khi thống nhất giải pháp thực hiện với các phòng ban chuyên môn của thành phố.

Ngày 22/11/2021, UBND TP. Vinh đã ban hành quyết định 6134 về chủ trương đầu tư dự án "Cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trụ sở làm việc UBND xã Hưng Hòa, TP. Vinh".

Ngày 14/12/2022, UBND TP. Vinh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, trong đó phê duyệt phương án cải tạo mặt trước tòa nhà, giữ nguyên công năng các phòng làm việc cũ.

Dự án có tổng kinh phí đầu tư 6 tỷ đồng, bao gồm: Chi phí xây dựng gần 4,9 tỷ đồng (các hạng mục như san nền với hơn 2,1 nghìn m2 có mức đầu tư hơn 271 triệu đồng; cải tạo, nâng cấp tòa nhà 3 tầng với diện tích hơn 300m2, chi phí đầu tư gần 3,8 tỷ đồng; lát gạch khuôn viên, hệ thống thoát nước....); Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư, các chi phí khác là hơn 1,1 tỷ đồng.

Văn bản của xã Hưng Hòa nêu, dự án "Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở xã Hưng Hòa, TP. Vinh" được triển khai thực hiện phù hợp với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của xã Hưng Hòa đã được tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2799 ngày 6/8/2021. Việc cải tạo khối nhà làm việc, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, nâng cao độ sân nền không làm thay đổi quy mô diện tích trụ sở, không làm thay đổi công năng của công trình, phù hợp các tiêu chí theo quy hoạch tổng thể mặt bằng đã được Sở Xây dựng thẩm định và chấp thuận năm 2006.

"Việc đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở xã Hưng Hòa, TP. Vinh là cần thiết và phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, người lao động đến làm việc an toàn, giải quyết các bất cập về cao độ, đảm bảo an toàn giao thông, đồng bộ về cơ sở hạ tầng", văn bản do Chủ tịch UBND xã Trần Cao Cường nêu rõ.

Trước đó như đã đưa tin, thời gian qua dư luận địa bàn xôn xao việc trụ sở UBND xã Hưng Hòa đang khang trang nhưng đã bị đập một số hạng mục để quay hướng. Việc cải tạo quay hướng có chi phí 6 tỷ đồng. Thông tin này đã khiến dư luận xôn xao và cho rằng chỉ vì quay hướng nhưng tốn đến 6 tỷ đồng là lãng phí.