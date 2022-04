Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ

TPO - Sáng 6/4, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác và lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến thăm, chúc Tết và tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho các chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Pô-thi-sôm-rôn (phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng năm mới tới các vị chức sắc, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, a char, các vị chư tăng, phật tử và bà con dân tộc Khmer đón năm mới nhiều sức khỏe, an lành, vui tươi, hạnh phúc và đạt được nhiều kết quả mới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng mong muốn các vị chức sắc và bà con dân tộc Khmer tích cực động viên con em tích cực học tập, quyết tâm đoàn kết để tham gia xây dựng nông thôn mới, tích cực phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời, mong muốn bà con dân tộc Khmer thật sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực lao động sản xuất phục vụ phát triển quê hương…

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác đã tặng quà cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ, chùa Pôthisômrôn và 50 phần quà cho các cá nhân là các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, a char, tăng sinh và các hộ gia đình Khmer tiêu biểu trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Trước đó, chiều 5/4, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà tại chùa Ô ChumPrưKsa ở ấp 6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang.

Tại các điểm đến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam gửi tới các vị chư tăng, bà con đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Hậu Giang nói riêng và toàn quốc nói chung lời thăm hỏi thân tình, lời chúc mừng sức khỏe, bình an hạnh phúc, chúc bà con đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào thật vui, an bình, nhiều may mắn.

Đồng thời mong muốn các sư sãi tiếp tục đoàn kết; sống tốt đời, đẹp đạo, tuân thủ pháp luật; vận động bà con phát triển kinh tế, giữ gìn phong tục, tập quán, văn hóa để đời sống ngày càng tốt hơn. Đồng bào Khmer cần phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện cho con em học hành, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tạo mọi điều kiện cho các chùa, các sư sãi, phật tử thực hiện Phật sự tiếp tục thực hiện phương châm “tốt đời - đẹp đạo”, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội…