Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo lực lượng an ninh quốc gia chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa chỉ đạo các quan chức phụ trách an ninh quốc gia tính đến những kịch bản “tồi tệ nhất” và chuẩn bị cho “những vùng biển bão tố”.

“Những phức tạp và khó khăn trong các vấn đề an ninh quốc gia mà chúng ta đối mặt đã gia tăng đáng kể”, Xinhua dẫn lời ông Tập nói tại hội nghị của Ủy ban An ninh quốc gia.

“Chúng ta phải tuân thủ tư duy về giới hạn cuối cùng và kịch bản tồi tệ nhất, và sẵn sàng trải qua những phép thử lớn khi gặp gió to sóng dữ, thậm chỉ cả biển giông bão”, ông nói.

Chỉ đạo được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang đối diện nhiều thách thức, từ một nền kinh tế gặp nhiều trở ngại đến môi trường quốc tế ngày càng bất lợi.

Trước tình hình mà ông Tập gọi là “phức tạp và nghiêm trọng”, ông Tập nói rằng Trung Quốc phải đẩy nhanh hiện đại hóa hệ thống an ninh quốc gia, với trọng tâm là có thể ứng phó hiệu quả hơn trong tình huống thực tế.

Chủ tịch Trung Quốc cũng chỉ đạo thúc đẩy kế hoạch xây dựng hệ thống giám sát rủi ro an ninh quốc gia và cảnh báo sớm, tăng cường giáo dục về an ninh quốc gia, nâng cao quản lý an ninh dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Theo các chuyên gia, từ khi lên nắm quyền cách đây 1 thập kỷ, ông Tập đưa vấn đề an ninh quốc gia trở thành yếu tố quan trọng xuyên suốt mọi khía cạnh quản trị.

Nhà lãnh đạo này đã mở rộng khái niệm an ninh quốc gia để bao gồm mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa, sinh thái đến không gian mạng, từ biển sâu đến các vùng cực và không gian vũ trụ, cũng như dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

Theo khái niệm “an ninh quốc gia toàn diện” của ông Tập, Trung Quốc đã thông qua hàng loạt luật phòng ngừa những nguy cơ mà họ coi là mối đe dọa, bao gồm luật chống khủng bố, chống do thám mạng, an ninh mạng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tình báo quốc gia và an ninh dữ liệu.

Bình Giang