Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đưa con gái đi xem phóng tên lửa ICBM

TPO - Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 nhằm thể hiện phản ứng cứng rắn nhất của các lực lượng chiến lược trước cuộc tập trận chung quy mô lớn của Mỹ và Hàn Quốc, truyền thông nước này đưa tin ngày 17/3.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Chủ tịch Kim Jong-un đã “chỉ đạo” vụ phóng hôm 16/3, coi đây là dịp để đưa ra “lời cảnh báo mạnh mẽ hơn đối với những bên đang cố tình làm leo thang căng thẳng trên bán đảo”. Đi cùng ông Kim là con gái Ju-ae.

Vụ phóng liên quan đến một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 “nhằm xác định khả năng cơ động và độ tin cậy của lực lượng răn đe hạt nhân của Triều Tiên”.

KCNA cho biết tên lửa Hwasong-17 được phóng từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, đạt độ cao tối đa 6.045 km và bay 1.000,2 km trong 4.151 giây trước khi nhắm trúng mục tiêu định sẵn ngoài khơi biển Nhật Bản. Tên lửa rõ ràng được bắn ở góc nghiêng.

KCNA viện dẫn “môi trường an ninh không ổn định” trong khu vực do “các cuộc tập trận quy mô lớn mang tính khiêu khích và gây hấn”, đề cập đến cuộc tập trận chung Lá chắn Tự do (FS) của Mỹ và Hàn Quốc.

Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên diễn ra vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Tokyo. Đây là một phần trong chiến dịch của Washington nhằm tăng cường hợp tác an ninh ba bên với hai đồng minh chủ chốt trong khu vực để chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

KCNA trích dẫn lời Chủ tịch Kim rằng “cần đánh vào tâm lý sợ hãi của đối phương”, và rằng các động thái quân sự dai dẳng của đồng minh nhằm vào Triều Tiên sẽ chỉ mang lại “mối đe dọa nghiêm trọng” cho chính họ.

Ông nhấn mạnh Triều Tiên sẽ “dùng vũ khí hạt nhân để đáp trả vũ khí hạt nhân, và đối đầu trực diện”. Ông kêu gọi duy trì khả năng sẵn sàng phản ứng của lực lượng chiến lược để đối phó với bất kỳ cuộc xung đột vũ trang và chiến tranh nào".

