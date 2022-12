Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Giải thưởng VinFuture lan tỏa toàn cầu

TPO - Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, một trong những điểm khác biệt nổi bật của Giải thưởng VinFuture là tác động lan tỏa toàn cầu và truyền cảm hứng tới cộng đồng khoa học ở khắp nơi trên thế giới.

Tối 20/12, Lễ Trao giải thưởng Khoa học, Công nghệ toàn cầu thường niên VinFuture diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào mừng các nhà khoa học, đại biểu, khách quý từ nhiều nước trên thế giới đã đến với Việt Nam, đến với Thủ đô Hà Nội.

"Điều đặc biệt và khác biệt so với mùa giải trước là chúng ta có thể cảm nhận rất rõ sự thoải mái, an toàn khi dịch COVID-19 gần như đã được kiểm soát hoàn toàn ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới", ông Huệ nói, đồng thời nhấn mạnh, có được điều này là nhờ sự đóng góp quan trọng của các công trình nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng chống COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu, công trình phát triển công nghệ mRNA, nền tảng của vắc xin COVID-19 đã được chứng minh sức ảnh hưởng với hơn 150 quốc gia hưởng lợi từ nghiên cứu này và các nhà khoa học là tác giả của công trình khoa học tuyệt vời này đã được vinh danh với Giải thưởng Chính tại Lễ trao giải thưởng VinFuture lần thứ nhất.

"Hôm nay, tại đây, trong Lễ trao giải VinFuture lần thứ 2, tôi vẫn muốn trân trọng biết ơn, nhắc tới họ một lần nữa vì cống hiến, phụng sự cho nhân loại: Tiến sĩ Katalin Karikó, Giáo sư Pieter Cullis và Giáo sư Drew Weissman", ông Huệ nói.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, nếu bảo vệ sức khỏe là thách thức của nhân loại năm 2021 thì “Tái thiết và Hồi sinh” chính là vấn đề cấp thiết mà thế giới phải đối mặt năm 2022 và nhiều năm tiếp theo. Đây cũng là chủ điểm mà VinFuture 2022 đặt ra hậu đại dịch COVID-19, thể hiện tầm nhìn và sứ mệnh “Khoa học phụng sự nhân loại” của VinFuture.

Ông Huệ đánh giá, với uy tín đã được thế giới công nhận từ mùa thứ nhất , VinFuture mùa thứ 2 đã có sự vượt trội cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, một trong những điểm khác biệt nổi bật của VinFuture là tác động lan toả toàn cầu và truyền cảm hứng tới cộng đồng khoa học ở khắp nơi trên thế giới.

"Điều này đã được thể hiện rõ rệt ở Giải thưởng mùa thứ 2. Đó là sự gia tăng của tỉ lệ đối tác đề cử đến từ các nhà khoa học châu Á với 34,6%. Đặc biệt, tỉ lệ đối tác đề cử đến từ châu Phi lên đến 12,4%, tăng hơn 6 lần so với năm 2021, không chỉ cho thấy nguồn cảm hứng mạnh mẽ từ Giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu do người Việt Nam khởi xướng, mà còn mang tới cho chúng ta niềm hi vọng lớn lao về những công trình khoa học hữu ích với cuộc sống của hàng triệu người ở các quốc gia đang phát triển, hướng tới một thế giới phát triển công bằng hơn được khởi tạo từ khoa học và công nghệ", ông Huệ nói, đồng thời chúc mừng Giải thưởng VinFuture đã bước đầu khẳng định được uy tín và vị thế với giới khoa học quốc tế dù giải thưởng mới khởi động được một mùa.

Nhấn mạnh khoa học công nghệ đã thúc đẩy sự phát triển vượt bậc văn minh nhân loại, ông Huệ cho rằng, trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, khoa học công nghệ tiếp tục là động lực thúc đẩy sự tiến bộ của cả nhân loại trong thời đại mới, giúp cho con người có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, ấm no hơn, hạnh phúc hơn.

"Tôi tin rằng, Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture với việc tôn vinh những nhà khoa học có công trình nghiên cứu xuất sắc mang tính ứng dụng cao, kiến tạo môi trường sống bền vững cho thế hệ tương lai, đang thực hiện rất tốt sứ mệnh của mình. Không chỉ là sợi dây bền chặt gắn bó các nhà khoa học Việt Nam và thế giới, VinFuture còn là nhịp cầu để các nhà nghiên cứu, phát minh trên toàn cầu hiện thực hoá những khát vọng khoa học lớn lao để phụng sự nhân loại, đúng như Tiến sỹ Katalin Kariko, một trong những chủ nhân của Giải thưởng Chính Vinfuture lần thứ nhất đã nói: “Từ VinFuture, các nhà khoa học thế giới đã hiểu hơn về một Việt Nam đang mạnh mẽ vươn ra quốc tế”", Chủ tịch Quốc hội nêu.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao sáng kiến, những nỗ lực của Quỹ VinFuture và Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cùng phu nhân trong việc góp phần tôn vinh giá trị của khoa học công nghệ, từ đó mang tới tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người.