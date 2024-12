TPO - Chuỗi hoạt động thí điểm mô hình “Cộng đồng an toàn, sạch và xanh” tại xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng với nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa rất lớn đối với công tác nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai.

Ngày 14/12, tại UBND xã Thạnh Thới Thuận, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (QLĐ&PCTT) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản tổ chức chương trình tổng kết chuỗi hoạt động thực hiện mô hình cộng đồng an toàn, sạch và xanh với nhiều kết quả ý nghĩa, thiết thực.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó cục trưởng Cục QLĐ&PCTT Nguyễn Văn Tiến cho biết: “Mô hình Cộng đồng an toàn, sạch và xanh là một mô hình được nghiên cứu, phát triển, tham khảo kinh nghiệm từ Nhật Bản với mong muốn đưa ra nhiều giải pháp có hiệu quả, góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam. Mô hình này được Cục QLĐ&PCTT phối hợp với UNICEF Việt Nam nghiên cứu xây dựng từ năm 2021 và năm nay đã chọn triển khai thí điểm tại xã Thạnh Thới Thuận, với mục tiêu hướng đến cộng đồng an toàn trước thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, sạch và xanh.”

Tại tỉnh Sóc Trăng, trong năm 2024, tình trạng sạt lở bờ sông, dông lốc, ngập lụt, xâm nhập mặn thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân cũng như các công trình đê, kè, giao thông. Thiên tai vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi chúng ta cần phải có những biện pháp hành động sớm, trong đó có việc trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng phòng ngừa giảm thiểu rủi ro cũng như huy động được các nguồn lực sẵn có để ứng phó kịp thời và khắc phục hậu quả thiên tai, tạo nên một môi trường xanh và sạch đẹp, góp phần phát triển bền vững.

Đại diện UNICEF Việt Nam cho biết: “Tôi đã thấy trẻ em và thanh thiếu niên trên khắp Việt Nam cất tiếng nói và tiên phong trong các nỗ lực giảm thiểu rủi ro thiên tai. Tôi tin rằng trẻ em và thanh thiếu niên tại Sóc Trăng nói chung và xã Thạnh Thới Thuận nói riêng, cũng có khả năng dẫn dắt những nỗ lực này.

Tôi hi vọng rằng mô hình cộng đồng an toàn sạch và xanh với trẻ em là trung tâm trong công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu, các em học sinh sẽ có những sân chơi sáng tạo, đổi mới và bổ ích để các em học tập những kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu, không chỉ bảo vệ bản thân, mà còn là những tuyên truyền viên đến bạn bè, gia đình và cộng đồng xung quanh mình. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ đem lại những thay đổi lớn trong tương lai. Tôi mong muốn được chứng kiến những đóng góp mà mỗi em học sinh sẽ thực hiện trên hành trình hướng tới một xã Thạnh Thới Thuận và một Sóc Trăng an toàn hơn, sạch hơn, xanh hơn và bền vững hơn.”

Chuỗi hoạt động thí điểm mô hình “Cộng đồng an toàn, sạch và xanh” tại xã Thạnh Thới Thuận được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa như: Lắp đặt hệ thống biển cảnh báo, đèn năng lượng mặt trời; trồng cây cảnh, hoa làm đẹp cảnh quan; ra quân dọn dẹp vệ sinh. Bên cạnh đó là những hoạt động trong trường học như: Cuộc thi sáng tác tranh “Góc nhìn trước thiên tai”; Hoạt động ngoại khóa vẽ tranh tường “Sẵn sàng trước thiên tai và Biến đổi khí hậu”; Cuộc thi Rung chuông vàng “Cùng em phòng chống thiên tai, kiến tạo tương lai bền vững”; Xây dựng và trao tặng tủ sách “thư viện xanh”.

Đây là những hoạt động ngoại khóa bổ ích, thúc đẩy ý thức học tập, tìm hiểu các kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai cho các em học sinh, đồng thời tạo được sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhà trường và cộng đồng với công tác phòng, chống thiên tai, hướng đến xây dựng một cộng đồng an toàn, sạch và xanh trước thiên tai.

Trong khuôn khổ hoạt động xây dựng mô hình “Cộng đồng an toàn, sạch và xanh” tại xã Thạnh Thới Thuận, Ban Tổ chức đã trao tặng cho trường THCS Thạnh Thới Thuận nội thất trong thư viện, bao gồm kệ sách, bàn, ghế và hơn 200 đầu sách tham khảo, truyện tranh, văn học và các học liệu cho học sinh; 20 biển báo, cảnh báo; 60 đèn năng lượng mặt trời, 300 cây cảnh cây hoa cho UBND xã và trường THCS Thạnh Thới Thuận.