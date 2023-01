Chủ tịch Hội đồng châu Âu: EU 'không được làm Ukraine thất vọng'

TPO - Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết Liên minh châu Âu (EU) không được “làm Ukraine thất vọng” khi nước này phải đối mặt với thời khắc quyết định trong cuộc xung đột với Nga.

Trả lời báo giới sau chuyến thăm Ukraine, ông Michel cho biết Kiev hy vọng EU sẽ "tiếp tục gây áp lực lên Điện Kremlin" bằng các biện pháp trừng phạt, đồng thời cung cấp viện trợ quân sự.

“Hai, ba tuần tiếp theo sẽ mang tính quyết định. Phần lớn cục diện năm 2023 sẽ phụ thuộc vào những tuần tới. Chúng ta phải sát cánh với Ukraine và cung cấp cho họ tất cả sự hỗ trợ mà họ cần. Chúng ta không thể làm họ thất vọng.”

Ông Michel thừa nhận rằng việc thực hiện những gì Kiev muốn đôi khi gây khó khăn cho các quốc gia thành viên EU. Việc thống nhất về các biện pháp trừng phạt là một thách thức và các thành viên hiện đang bế tắc về ý tưởng gửi xe tăng chiến đấu chủ lực tới Ukraine. Tuy nhiên, bất chấp những điều này, EU vẫn đoàn kết và quan điểm của mỗi quốc gia cần được tôn trọng.

Theo ông Michel, Đức “đã và đang đóng một vai trò quan trọng,” đồng thời là nhà cung cấp vũ khí chính cho Ukraine.

Ba Lan và các quốc gia EU khác muốn cung cấp xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất cho Ukraine. Tuy nhiên, Berlin vẫn chưa chính thức “bật đèn xanh” cho việc này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz được cho là muốn Mỹ “làm gương” và gửi xe tăng tới Ukraine trước.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Michel khẳng định rằng sự hỗ trợ cho Ukraine là rất quan trọng đối với EU, vì "không thể có châu Âu tự do và an toàn nếu không có Ukraine tự do và an toàn."

Nhưng bất chấp những yêu cầu của Kiev về việc nhanh chóng trở thành một thành viên chính thức của EU, ông Michel nhấn mạnh rằng không thể có chuyện cắt ngắn giai đoạn.

“Nếu điều đó có nghĩa là thay đổi các quy tắc và thủ tục, thì không, bởi vì chúng tôi tin tưởng và tuân thủ quy định. Nhưng nếu cả hai bên đều tăng tốc công việc, tuân theo các quy tắc từng bước một, thì tất nhiên, việc cấp tư cách thành viên cho Ukraine có thể được đẩy nhanh”, ông nói.

