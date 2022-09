Chủ tịch Hà Nội yêu cầu lập điểm giám sát 24/24h chống ‘cát tặc’

TPO - Đối với những địa bàn thường xuyên có phương tiện khai thác (cát, sỏi) trái phép vào ban đêm, ngày nghỉ hoặc giáp ranh địa giới hành chính thì Chủ tịch UBND cấp xã đó phải xây dựng Quy chế phối hợp giữa các xã với nhau và có kế hoạch bố trí lực lượng, lập điểm giám sát 24/24h để kịp thời phát hiện vi phạm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển tiêu thụ khoáng sản (cát, sỏi) trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản nói chung, cát, sỏi nói riêng trên địa bàn TP đã có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản (cát, sỏi) ở một số địa bàn còn chưa hiệu quả, chặt chẽ, việc khai thác trái phép chưa được ngăn chặn triệt để; phương tiện vận tải đường thủy có biểu hiện hoán cải, khai thác cát, sỏi trái phép, vận chuyển quá tải trọng, ảnh hưởng đến luồng lạch, an toàn vận tải đường thủy nội địa vẫn xảy ra. Tình trạng bến bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi hoạt động chưa đủ thủ tục hoặc chưa được cấp phép theo quy định, kinh doanh cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp... Một số doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Nguyên nhân của tình trạng nêu trên chủ yếu do công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản của một số địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức; sự phối hợp giữa các cơ quan, các ngành trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý chưa được thường xuyên, kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khai thác tài nguyên khoáng sản chưa được sâu, rộng; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa kiên quyết, triệt để...

Thu hồi giấy phép đối với mỏ khai thác khoáng sản gây ô nhiễm môi trường

Sở TN&MT được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND TP về quy hoạch sử dụng cát, sỏi trên địa bàn TP Hà Nội trong giai đoạn hiện nay; đảm bảo phù hợp với các tiêu chí về điều kiện hoạt động của bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông theo quy định tại Nghị định số 23 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan. Chủ trì đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các Sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn TP; xây dựng phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng đối với từng loại khoáng sản, đặc biệt với khoáng sản là cát, sỏi.

"Kiên quyết không tham mưu UBND TP gia hạn giấy phép và không cấp giấy phép mới đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm đã bị cơ quan có thẩm quyền xử lý"- Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã buông lỏng quản lý

UBND TP giao Công an TP chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã có liên quan phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tập trung phát hiện, xử lý hình sự các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức, hoạt động có dấu hiệu bảo kê, tiếp tay; các vụ việc vi phạm lớn, nghiêm trọng, tiềm ẩn mất an ninh trật tự; đặc biệt là tại các địa bàn giáp ranh giữa Hà Nội và các tỉnh lận cận.

UBND TP Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân để thực hiện hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (cát, sỏi) trên địa bàn quản lý.

Ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép ngay sau khi phát hiện hoặc nhận tin về vi phạm; thực hiện xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND cấp xã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản (cát, sỏi) trái quy định của pháp luật.

Đối với những địa bàn thường xuyên có phương tiện khai thác (cát, sỏi) trái phép vào ban đêm, ngày nghỉ hoặc giáp ranh địa giới hành chính thì Chủ tịch UBND cấp xã đó phải xây dựng Quy chế phối hợp giữa các xã với nhau và có kế hoạch bố trí lực lượng, lập điểm giám sát 24/24h để kịp thời phát hiện vi phạm.