Chủ tịch Bình Thuận khen thưởng bảo vệ siêu thị lao xe bắt gọn kẻ trộm xe máy

TPO - Khi thấy hai đối tượng trộm xe gắn máy, anh Nguyễn Công Định lập tức dùng xe máy của mình lao thẳng vào đối tượng, sau đó cùng người dân khống chế, bắt giữ và bàn giao đối tượng cho công an.

Ngày 30/12, Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) phối hợp với siêu thị Co.opmart chi nhánh Phan Thiết tổ chức trao quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho anh Nguyễn Công Định (39 tuổi, trú tại TP Phan Thiết) về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

Tại lễ trao thưởng, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Chủ tịch UBND TP Phan Thiết đã biểu dương tinh thần dũng cảm của anh Định, không ngại nguy hiểm để bảo vệ tài sản của người dân và nỗ lực phối hợp với lực lượng công an bắt giữ các đối tượng phạm tội, góp phần động viên người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14/11/2024, anh Nguyễn Công Định - nhân viên bảo vệ của siêu thị Co.opmart khi đang trên đường về nhà sau ca làm việc thì phát hiện 2 thanh niên đi trên một xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã âm thầm bám theo.

Khi đến trước nhà số 11 đường Nguyễn Tương (phường Phú Thủy, TP Phan Thiết), đối tượng ngồi sau nhảy xuống và lấy xe máy của người dân đang dựng trước nhà định nổ máy chạy đi.

Anh Định đã lao thẳng xe của mình vào kẻ trộm rồi cùng người dân xung quanh khống chế, bắt gọn. Thấy đồng bọn bị tóm gọn, đối tượng còn lại nhanh chóng tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là N.Q.B. (26 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long), vì thiếu tiền tiêu xài nên đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều tối ngày 4/11, Công an TP Phan Thiết đã truy bắt được đối tượng còn lại là Đ.V.H. (40 tuổi, trú tại phường Đức Thắng, TP Phan Thiết) cùng phương tiện gây án.

Anh Định từng là chiến sĩ nghĩa vụ công an, công tác tại Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bình Thuận.