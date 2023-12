Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024: Những giọt máu hồng ấm nồng Giáng sinh

Đặc biệt hơn nữa khi chính hội Chủ Nhật Đỏ diễn ra đúng ngày lễ Giáng sinh, tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, mang đến ý nghĩa tốt lành, những hi vọng và ước mong về sự may mắn trong tương lai. Và chúng tôi ở đây, cùng các bạn, những người mang trái tim thiện lành chọn dịp lễ Noel để hiến máu tình nguyện - như gửi một lời chúc an lành đến với bao bệnh nhân cần máu. Chúng ta có nhiều cách để đón Giáng sinh, nhưng có lẽ với những người hiến máu, cho đi thật nhiều chính là cách để mùa Noel năm nay trở nên đặc biệt và hạnh phúc…

Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024 ĐH Bách Khoa 4 giờ trước Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất 17 phút trước Đồng hành với Chủ Nhật Đỏ nhiều năm, ca sĩ Đông Hùng mang đến chương trình ca khúc “Tôi là người Việt Nam” và hòa giọng cùng hàng trăm sinh viên. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc “Tôi phi thường” và “Máu đỏ da vàng” của các nhóm nhảy đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội kết lại sân khấu chương trình Chủ Nhật Đỏ 2024. 17 phút trước Giao lưu tại chương trình, Nghệ sĩ Thanh Hương gửi lời cảm ơn tới báo Tiền Phong vì đã cho cô cơ hội được kết nối và tham dự chương trình Chủ Nhật Đỏ. “Bất cứ ai trong chúng ta đều mong muốn được làm nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống. Vì vậy, các bạn trẻ hãy xông pha, quyết liệt, tiến lên để cùng nhau tham gia những chương trình ý nghĩa, thực hiện hành động cao đẹp và lan tỏa đến với nhiều người khác”, Nghệ sĩ Thanh Hương chia sẻ. 18 phút trước Tới cổ vũ Chủ Nhật Đỏ, NSND Minh Hòa nói lời tri ân tới chương trình, các bạn sinh viên, thanh niên đã tham gia hiến máu: “Tôi phải tri ân mọi người thật nhiều. Cách đây 5 năm, thời điểm NSND Minh Hòa bị ốm, cần truyền máu và cảm nhận được thông điệp sâu sắc “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi”. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Tôi nhận được máu và khỏe lại, cống hiến đến ngày hôm nay. Có thể tôi đã nhận được máu từ các bạn công an, sinh viên ngồi đây. Đây là chương tình ý nghĩa và mang tính nhân văn, hy vọng Chủ Nhật Đỏ ngày càng thành công, được tất cả tầng lớp ủng hộ hơn nữa”. NSND Minh Hòa cho biết cô động viên con trai đồng hành với chương trình hiến máu, làm nhiều việc có ý nghĩa. 22 phút trước Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức và PGS. TS Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội trao kỷ niệm chương và hoa cho các cá nhân có đóng góp tích cực chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 16 năm 2024. 22 phút trước Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức trao kỷ niệm chương và hoa cho các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 16 năm 2024. 34 phút trước Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho thành công của chương trình Chủ Nhật Đỏ trong nhiều năm qua. Những tập thể, cá nhân nhận bàng khen tại chương trình gồm có: PGS.TS Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội; ông Vũ Đức Bình - Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; TS. Nguyễn Chính Nghĩa - Ủy viên thường vụ Đoàn trường, Trưởng Ban Thanh niên tình nguyện, Đại học Bách Khoa Hà Nội; Thiếu tá Bùi Hoàng Ly Ly - Cán bộ Phòng Chính trị, Học viện Cảnh sát Nhân dân; Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Khoa Tiếp nhận máu và các thành phần máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; chị Đỗ Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Đội phó Đội Thanh niên vận động hiến máu, Trường đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội; chị Đoàn Thị Mỹ Hạnh - Chuyên viên Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; anh Phạm Thành Tiến - Nhân viên phòng Hành chính, Báo Tiền Phong; chị Nguyễn Thị Khánh Dung - Nhân viên Kinh doanh, phòng Quảng cáo, Báo Tiền Phong 37 phút trước Ca sĩ Ngọc Khuê khuấy động sân khấu Chủ Nhật Đỏ Ca sĩ Ngọc Khuê - một trong những nghệ sĩ đồng hành với Chủ Nhật Đỏ từ những mùa đầu tiên, góp giọng hát tiếp thêm nhiệt huyết cho những tình nguyện viên hiến máu. Nữ ca sĩ đang ốm nhưng vẫn hăng hái nhận lời tham gia Chủ Nhật Đỏ 2024. Ngọc Khuê chia sẻ cô rất vui khi quay lại chương trình và hy vọng Chủ Nhật Đỏ ngày càng nhận được nhiều lượng máu hơn. Bản mashup Qua cầu gió bay – Xe chỉ luồn kim được Ngọc Khuê mang đến sân khấu Chủ Nhật Đỏ. 39 phút trước Bà Vũ Thu Hằng - Giám đốc Truyền thông Ngân hàng TMCP Bắc Á, Đại diện Tập đoàn TH, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An NASU và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao biển tượng trưng quà tặng tới Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức. 42 phút trước Tiếp tục lan tỏa Chủ Nhật Đỏ để góp phần vào sự phát triển bền vững Chia sẻ tại chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024, GS.TS. Trần Văn Thuấn - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Thứ trưởng Bộ Y tế vô cùng cảm phục những người tình nguyện hiến máu, những người hiến máu nhiều lần, hiến máu dự bị khẩn cấp, những người vừa hiến máu vừa vận động người khác cùng hiến máu; nhiều nhà quản lý trực tiếp hiến máu, làm tấm gương tốt cho cộng đồng; nhiều gia đình, nhiều dòng họ hiến máu... “Vì vậy, tôi mong rằng Chương trình Chủ Nhật Đỏ mang đậm ý nghĩa nhân văn cao đẹp sẽ ngày càng được nhân rộng để góp phần phát triển bền vững phong trào hiến máu tình nguyện. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Bộ Y tế kêu gọi những người khỏe mạnh hãy tham gia hiến máu cứu người, đặc biệt các cán bộ y tế hãy đi đầu trực tiếp tham gia hiến máu để hưởng ứng phong trào này”, GS.TS Trần Văn Thuấn nói. GS.TS Trần Văn Thuấn cũng kêu gọi sự vào cuộc của các nhà quản lý, nhà lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, bằng trách nhiệm và tình cảm của mình hãy tích cực vận động, kêu gọi các cán bộ, nhân viên, người lao động, thanh niên, sinh viên, chiến sĩ công an, bộ đội… tham gia hiến máu để cùng nhau chung tay xây dựng một xã hội khỏe mạnh và nhân văn hơn. 56 phút trước “Một giọt hồng hòa chung với dòng máu chung Chủ Nhật Đỏ đã lan toả trong sinh viên, các thế hệ trẻ ĐH Bách khoa Hà Nội” PGS. TS Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ, ĐH Bách khoa Hà Nội vui mừng khi được đăng cai tổ chức sự kiện Chủ Nhật Đỏ của báo Tiền Phong và Viện huyết học truyền máu Trung ương. Chương trình được tổ chức 16 lần thì ĐH Bách khoa Hà Nội đã đồng hành 8 lần cùng ban tổ chức, đóng góp từ 1.000 – 1600 đơn vị máu/lần. Ông Chính cho biết bên cạnh tinh thần học tập, nghiên cứu, giảng viên, cán bộ nhân viên, sinh viên của ĐH Bách khoa Hà Nội còn có truyền thống thiện nguyện và tinh thần này còn lan tỏa trong sinh viên kể cả khi ra trường. “Một giọt hồng hòa chung với dòng máu chung Chủ Nhật Đỏ đã lan toả trong sinh viên, các thế hệ trẻ của ĐH Bách khoa Hà Nội”, ông Chính nói. 1 giờ trước Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn: "Hôm nay tất cả chúng ta đều thấy ấm áp, một thứ hơi ấm từ trái tim" Phát biểu tại chương trình, ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức bày tỏ, thay mặt ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ và cả những bệnh nhân sẽ được điều trị bằng những đơn vị máu vô giá mà Chủ Nhật Đỏ mang lại, nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đại biểu và các bạn trẻ dành thời gian để đến dự Ngày hội chính Chủ Nhật Đỏ 2024 tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Theo ông Sơn, hôm nay tất cả chúng ta đều thấy ấm áp, một thứ hơi ấm từ trái tim, từ tấm lòng, bởi chắc chắn ai cũng ý thức được và cảm thấy niềm vui khi đang tham dự việc làm rất tốt đẹp, đầy tình người và quan trọng bởi liên quan sức khoẻ và nhiều khi cả tính mạng con người. "Máu dùng trong điều trị, cứu chữa bệnh nhân là thứ thuốc đặc biệt mà các tiến bộ khoa học kỹ thuật của con người dù đang tiến lên vẫn chưa thể điều chế được. Bởi vậy, khi bệnh nhân cần đến máu là cần đến tình thương yêu và tấm lòng chia sẻ. Chủ Nhật Đỏ là một trong những nơi tập trung cao nhất tình thương yêu và tấm lòng sẻ chia đó", ông Sơn nói. Chủ Nhật Đỏ thường tổ chức tập trung vào các dịp trước và sau Tết cổ truyền, những ngày đông và đầu xuân. Chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều ngày chủ nhật, nhiều ngày đông giá lạnh như thế này. Cái giá lạnh đó không thể làm ngừng làm chậm dòng máu nóng sẻ chia thấm đẫm tình người. Cái giá lạnh đó cũng không thể ngăn Chủ Nhật Đỏ cứ lừng lững lớn lên, từ một sự kiện hiến máu nhỏ mùa đông năm 2009 đến nay đã thành một phong trào hiến máu tình nguyện lớn của tuổi trẻ và nhiều tầng lớp nhân dân cả nước. Ông Sơn cho biết, Chủ Nhật Đỏ đã từ Hà Nội lan ra các tỉnh phía Bắc, vào TP Hồ Chí Minh, toả xuống Đồng bằng Sông Cửu Long, dọc theo các tỉnh miền Trung, vươn tới các buôn làng Tây Nguyên. "Ở đâu Chủ Nhật Đỏ cũng là ngày hội. Ở đâu Chủ Nhật Đỏ cũng làm tốt hai nhiệm vụ: Huy động số đơn vị máu hiến càng nhiều càng tốt để góp phần đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cấu máu điều trị bệnh cứu người, đặc biệt trong dịp Tết; Lan toả mạnh mẽ tinh thần tình nguyện hiến máu", ông Sơn nói. 1 giờ trước Ông Đoàn Công Huynh, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong: Chúng tôi lan truyền đi một cảm xúc về những nghĩa cử cao đẹp Giao lưu tại chương trình, ông Đoàn Công Huynh - Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết: Từ thực tế năm 2008 khi Tết Nguyên Đán đang đến rất gần, trong phiên họp giao ban chúng tôi biết rằng hiện trạng thiếu máu tại cách bệnh viện rất nghiêm trọng. Người bệnh cần máu nhưng không có nguồn cung. Ý thức được báo Tiền Phong là một đơn vị truyền thông thì phải đứng lên kêu gọi các hoạt động hiến máu để cứu giúp những người bệnh. Tôi đã quyết định thực hiện chương trình Chủ Nhật Đỏ. Chương trình được tổ chức vào dịp Tết đến xuân về với mong ước thay vì mang gạo, mang quần áo ấm đến giúp người nghèo thì mình tiếp máu cho người ốm, đó thực sự là điều ý nghĩa. Về tư cách pháp nhân Báo Tiền Phong không được tổ chức hiến máu, nhưng với tư cách là một đơn vị truyền thông, bên cạnh việc tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ, Báo Tiền Phong còn làm được hơn thế. Chúng tôi lan truyền đi một cảm xúc về những nghĩa cử cao đẹp, để hiến máu không chỉ là làm từ thiện mà biến hành động đó thành nhận thức lý tính, hành động vì sinh mệnh của bạn và tôi. Nhận thức tuyệt vời đó đã được báo Tiền Phong lan tỏa rất tốt trong thời gian qua, bằng chứng là những đơn vị máu cấp về các bệnh viện không ngừng tăng lên.Những hoạt động này có sự đóng góp rất lớn của Báo Tiền Phong, những anh em trong ban tổ chức từ người lên kế hoạch đến người trực tiếp thực hiện. Tôi chỉ khởi lên ý tưởng nhưng 16 năm qua hoạt động này phát triển là nhờ Báo Tiền Phong và các bộ ban ngành. Tôi mong muốn thế hệ tiếp theo sẽ tiếp nối và phát huy mạnh hoạt động này, để hành động này trở thành tập quán truyền thống ý nghĩa. 1 giờ trước NSND Minh Hòa, ca sĩ Hà Myo giao lưu, tặng quà các bạn sinh viên Nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa và ca sĩ Hà Myo cùng các đại biểu khách mời giao lưu, tặng quà cho sinh viên. 1 giờ trước Hà Myo, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, mang đến tiết mục đặc sắc khuấy động chương trình 1 giờ trước Nghệ sĩ Xuân Bắc cùng hai con trai hưởng ứng, đồng hành với Chủ Nhật Đỏ Khuấy động không khí bằng màn giao lưu với hàng trăm sinh viên, NSƯT Xuân Bắc cho biết anh thực sự may mắn khi được tham gia sự kiện Chủ Nhật Đỏ hàng năm, bên cạnh đó là sự vinh dự khi được góp phần nhỏ bé của mình trong thành công của chương trình. “Nếu như không có từng giọt máu sẽ không có đơn vị máu cần thiết mang đến mọi người” – NSƯT Xuân Bắc cho biết. 2 giờ trước Hàng nghìn sinh viên diễu hành hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ 2024 Dự lễ khởi động chương trình Chủ Nhật Đỏ 2024 có ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế; bà Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo; anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Về phía Ban Tổ chức và phối hợp đăng cai tổ chức có nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức; ông Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương; ông Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức; nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức. Cùng dự có ông Đoàn Công Huynh - Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông Huynh là người đã quyết định sẽ tổ chức Chủ Nhật Đỏ hiến máu tình nguyện và là trưởng ban tổ chức 4 Chủ Nhật Đỏ đầu tiên. Về phía các đơn vị, nhà tài trợ, tỉnh thành phố hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ 2024 có: ông Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Đại học Hàng Hải Việt Nam; bà Vũ Thu Hằng - Giám đốc Truyền thông Ngân hàng TMCP Bắc Á, Đại diện Tập đoàn TH, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An NASU và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt; ông Seon Uhm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành; đại diện trường Đại học Thái Bình. Về phía các nghệ sĩ có: NSND Minh Hòa - Nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội; NSƯT Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam; Diễn viên Thanh Hương. Tham dự lễ khởi động chương trình Chủ Nhật Đỏ 2024 còn có các Hoa hậu, á hậu, người đẹp, ca sĩ: Đông Hùng; Hà Myo; Ngọc Khuê; Đặng Ngọc Hân - Hoa hậu Việt Nam 2010; Trịnh Thùy Linh - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022; Đào Thị Hiền - Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023; Bùi Khánh Linh - Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Thế giới Việt Nam 2023; Kim Trà My - Á Khôi Thanh Lịch Hà Nội 2023; Nguyễn Ngọc Mai - Người đẹp Hoa hậu Việt Nam năm 2022; Nguyễn Thị Thanh Tâm - Người đẹp truyền thông Hoa hậu Việt Nam 2022; Đặng Thị Vân Ly - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022. Trước lễ khởi động các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ cùng hàng ngàn sinh viên học viện, trường đại học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội diễu hành hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI - năm 2024. 2 giờ trước Chủ Nhật Đỏ tại Thanh Hóa Trong những ngày qua, nhiều hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của ngày hội Chủ Nhật Đỏ đã được nhiều đơn vị, cơ sở Đoàn tại Thanh Hóa tổ chức, triển khai. Theo số liệu đăng ký, đến nay đã có 1.000 tình nguyện viên cũng đăng ký tham gia hưởng ứng, hiến máu vào ngày 24/12, tổ chức tại Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa). Theo chị Lê Thị Trang - Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên (Tỉnh Đoàn Thanh Hóa), đến thời điểm hiện nay, các cơ sở Đoàn có tình nguyện viên đăng ký tham gia hưởng ứng, hiến máu tại chương trình gồm: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 150 sinh viên; Trường Đại học Hồng Đức: 300 sinh viên; Cao đẳng Y tế Thanh Hóa: 100 sinh viên; Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: 100 người; Thành Đoàn TP. Thanh Hóa: 100 người; Đoàn TN Công an tỉnh: 100 người; Huyện đoàn Quảng Xương: 50 người; Đoàn thanh niên Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa: 50 người; Đoàn thanh niên Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa: 50 người. Thanh Hóa sẵn sàng cho ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2 giờ trước Sinh viên đến từ sớm hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ dù thời tiết giá lạnh

Máu là món quà vô giá giúp con người duy trì sự sống và là một phần không thể thiếu trong cơ thể con người. Ngày nay, khoa học tuy có sự phát triển nhưng vẫn chưa có một loại thuốc hay một loại dịch thể nào có thể thay thế được máu. Bởi vậy, muốn cứu sống được người bệnh có nguy cơ mất máu cao cũng như trong điều trị các bệnh hiểm nghèo cần truyền máu, không có cách nào khác là cần được hiến tặng, chia sẻ những giọt máu hồng của người khác để góp phần vào việc duy trì sự sống cho người cần máu.

Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình yêu thương con người và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Đó cũng là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, mang đậm tính nhân văn, thể hiện đạo lí "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn lao từ một người hiến tặng máu, những người cần máu sẽ có thêm cơ hội được cứu sống, biết bao gia đình được sum vầy, đoàn viên...

Chọn ngày Giáng sinh trong tiết trời lạnh giá để trao đi những giọt máu hồng tươi trong cơ thể mình với tâm niệm giúp người đang cần đến máu của mình là ta đã thắp lên một ngọn lửa, đem lại hi vọng sống cho các bệnh nhân đang cần máu gấp. Và hơn cả, mỗi giọt máu tình nguyện không chỉ đơn thuần là liều thuốc cứu người mà còn là tấm lòng yêu thương, chia sẻ bất hạnh và tiếp thêm sự sống cho người bệnh.

Chương trình Chủ Nhật Đỏ do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Dự kiến Chủ Nhật Đỏ năm 2024 sẽ huy động khoảng hơn 100.000 người tham dự và tiếp nhận khoảng 45.000 - 50.000 đơn vị máu. Ngày hội chính Chủ Nhật Đỏ khu vực phía Nam lần đầu tiên đã được tổ chức tại Trường Đại học Văn Hiến, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào Chủ Nhật Đỏ.

Hiến máu nhân đạo rất cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp và trao hi vọng sự sống cho những người bệnh. Đó chính là hành trình mang theo tình yêu thương của con người, góp phần làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa hơn. Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, đến lần thứ 16 này, Chủ Nhật Đỏ tiếp tục trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên quy mô toàn quốc, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Tết Nguyên đán.

Thương hiệu nhân văn

Hàng trăm ca phẫu thuật, hàng ngàn bệnh nhân vẫn đang rất cần những giọt máu quý giá từ cộng đồng, xã hội. Hiểu được ý nghĩa lớn lao của nghĩa cử hiến máu cứu người, báo Tiền Phong mỗi năm thêm nỗ lực, thêm quyết tâm để Chủ Nhật Đỏ ngày càng lớn mạnh, không chỉ về số lượng đơn vị máu tiếp nhận được mà còn góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện ra khắp cả nước.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong từng nhấn mạnh: “Chủ Nhật Đỏ trở nên lớn mạnh như ngày nay, đó là nhờ có sự tham gia hưởng ứng rất tích cực và hiệu quả của rất nhiều lực lượng, tầng lớp nhân dân”. Và đúng như thế, 16 năm qua, báo Tiền Phong tự hào cùng các đơn vị trong ban tổ chức, cùng với hệ thống Đoàn, Hội, các trường đại học, học viện, doanh nghiệp, các lực lượng xây dựng Chủ Nhật Đỏ đạt hai mục tiêu: huy động số lượng máu mỗi năm, xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện. Đến nay, phong trào hiến máu của đất nước đã lớn mạnh, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu máu để điều trị ở các bệnh viện. Chủ Nhật Đỏ với số lượng máu huy động hằng năm chiếm tỉ lệ không nhỏ trong lượng máu hiến cả nước.

Ngày 24/1/2024 tới đây sẽ đánh dấu tròn 30 năm phát động hiến máu tình nguyện của nước ta. Đó là cả quá trình nỗ lực thay đổi từ nhận thức đến hành động của hàng triệu người dân Việt Nam. Nhận thức có tốt đến đâu, khoa học có tiến bộ thế nào thì cũng không thể thay thế được nguồn máu hiến tặng từ những người hiến máu thường xuyên. Chủ Nhật Đỏ đã trở thành một phần không thể thiếu, đồng hành suốt nửa chặng đường 30 năm ấy, là thương hiệu nhân văn có sức tập hợp hàng trăm ngàn trái tim nhiệt huyết, để cùng nhau tạo nên ngọn lửa ấm trong những ngày đông giá rét, góp những giọt máu hồi sinh sự sống…