Chờ đợi dòng tiền lớn từ nâng hạng thị trường chứng khoán

TPO - Do không khí lạnh khuếch tán xuống phía Nam, cho nên thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ về đêm và sáng sớm trời se lạnh, có nơi có sương mù nhẹ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 20-22 độ C, các tỉnh thành Miền Đông khoảng 19-20 độ C, có nơi dưới 18-19 độ C.