Chính thức nhận hồ sơ đăng ký mua NOXH The Ori Garden

Từ cuối tháng 1 năm 2023, người dân có thể nộp hồ sơ đăng ký mua các căn hộ tại Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, tên thương mại The Ori Garden. Dự án sở hữu hệ tiện ích hiện đại, mang tới chất sống cao cấp tương tự như những dự án nhà ở thương mại.

The Ori Garden - Căn hộ vừa ý, giá “vừa túi”

Theo thông báo số 9527/TB-SXD của Sở Xây dựng Đà Nẵng, dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside với tên thương mại là The Ori Garden sẽ chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đợt 1 từ ngày 31/01/2023 đến ngày 11/02/2023.

The Ori Garden được phát triển bởi Chủ đầu tư Công ty CP đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng (SDN). Dự án gồm tổ hợp 10 block nhà với 3.358 căn hộ chất lượng cao, đa dạng diện tích từ 45 - 70m2 và cơ cấu phòng từ 1+1PN, 2PN đến 3PN, đáp ứng nhu cầu của đại đa số khách hàng tại Đà Nẵng. Các căn hộ được thiết kế từ cảm hứng của đất nước Nhật Bản, nơi đề cao sự tinh giản và đặt nhu cầu thực tế làm trung tâm ý tưởng. Toàn bộ căn hộ đều đảm bảo tiêu chí 3 không: không phòng ngủ âm, không diện tích thừa và không có góc chết, tối đa hóa công năng sử dụng. Đặc biệt, với mức giá chỉ từ 16tr/m2 phù hợp với phần lớn người lao động, công nhân có thu nhập thấp tại thành phố.

Với đặc thù là dự án Nhà ở xã hội (NOXH), The Ori Garden hướng tới những nhóm đối tượng khách hàng nhất định, giúp giải quyết bài toán về nhà ở cho người dân thành phố Đà Nẵng. Theo quy định, bên cạnh những đối tượng như công viên chức, người có công với cách mạng, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp… thì những hộ gia đình có thu nhập thấp, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp (được quy định rõ), đều có thể đăng ký mua. Theo Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng, hiện thành phố có hơn 330.000 công nhân lao động. Trong đó, hơn 72.000 người đang làm việc tại các KCN và khoảng 45% công nhân đang ở nhà thuê trong các khu nhà trọ do người dân xây dựng với chất lượng thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu sống và sinh hoạt. Chính vì vậy, The Ori Garden sẽ giúp giải bài toán về nhà ở giá thành hợp lý với chất lượng sống hiện đại cho người dân.

The Ori Garden hút khách nhờ hệ tiện ích đa dạng và chất lượng

Bên cạnh việc sở hữu ngôn ngữ thiết kế tinh gọn, thông minh cùng mức giá thành hợp lý, The Ori Garden còn mang đến một hệ thống tiện ích hiện đại, được đầu tư phát triển tỉ mỉ và chỉn chu. Điều này nằm trong nỗ lực giúp hàng nghìn người thành phố dân Đà Nẵng có cơ hội sở hữu nhà ở giá rẻ nhưng chất lượng vượt trội của chủ đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng (SDN).

Tọa lạc tại tâm điểm phía Tây Bắc, nơi được định hướng trở thành thủ phủ công nghệ cao, logistics của miền Trung nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, The Ori Garden được thừa hưởng kết cấu nội ngoại khu vô cùng thuận tiện. Từ dự án, cư dân di chuyển nhanh chóng tới các trục đường chính của thành phố như: Đường Nguyễn Lương Bằng, đường số 5, 10, hệ thống 4 cây cầu chính tại Đà Nẵng… Trong bán kính 1km, cư dân của The Ori Garden có thể kết nối tới các tiện ích thiết yếu như bệnh viện, trường học các cấp, chợ dân sinh, bãi tắm, các cơ quan ban ngành của thành phố, công trình thiết yếu… mang tới cuộc sống thuận tiện cho người dân.

The Ori Garden được nghiên cứu thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe với mong muốn đảm bảo một không gian sống hiện đại và chất lượng cho cư dân. Trên diện tích đất hơn 4ha, The Ori Garden cân bằng giữa phần diện tích cho nhà ở và phần không gian tiện ích, sinh hoạt đủ đầy cho cư dân. Dự án sở hệ thống cây xanh mật độ lớn, tạo nên những khoảng xanh mát, mang đến những luồng không khí trong lành mỗi ngày cho cư dân. Hệ thống vườn Nhật, vườn dưỡng sinh, khu thể thao ngoài trời cũng được chủ đầu chăm chút kiến tạo nhằm đảm bảo những giây phút tái tạo thể chất của người dân. Nằm tại trung tâm trong hệ tiện ích dự án là khu vực bể bơi cho trẻ em và người lớn, quảng trường sự kiện giúp đa dạng các trải nghiệm của cư dân tại đây, giúp cộng đồng yên tâm về chất lượng sống được đảm bảo.

Chuỗi tiện ích khác biệt tại The Ori Garden sẽ tạo dựng nên một không gian sống chất lượng cao, đặc quyền, đáp ứng nhu cầu an cư, thụ hưởng của khách hàng. Vì vậy, cư dân tại đây hoàn toàn an tâm về chất lượng sống sánh ngang với các dự án nhà ở thương mại cao cấp khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.