Chiến thắng của kế hoạch CM12 là đỉnh cao nghệ thuật phản gián

TPO - Sáng 9/9, tại Khu di tích Hòn Đá Bạc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), Bộ Công an tổ chức lễ gặp mặt Kỷ niệm 40 năm thắng lợi kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984 - 9/9/2024) và chuyên án ĐN10 (hậu của Kế hoạch CM12).

Kế hoạch CM12 bắt đầu triển khai từ ngày 9/9/1981 và đến kết thúc bằng trận đánh cuối cùng vào ngày 9/9/1984. Đây là chiến công của ngành Công an Việt Nam khi bắt sống nhóm biệt kích được lực lượng phản động nước ngoài hậu thuẫn do Mai Văn Hạnh (SN 1928) và Lê Quốc Túy (SN 1929) cầm đầu.

Chiến công của Kế hoạch phản gián CM12 đã góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm gây mất ổn định chính trị, hòng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đồng thời, mở ra các hướng tấn công, bóc gỡ triệt phá nhiều tổ chức phản động và các đầu mối gián điệp cài lại ở trong nước...

Chia sẻ về quá khứ hào hùng, những kỷ niệm sâu sắc trong suốt quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ phản gián CM12, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an nhiều lần nhắc về những đóng góp của đồng bào, nhân dân tỉnh Cà Mau và sự phối hợp của lực lượng bộ đội với công an... để làm nên chiến thắng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an đã khẳng định: Thắng lợi của kế hoạch CM12 có ý nghĩa vô cùng to lớn, toàn diện mang tầm chiến lược cả về chính trị, an ninh và quân sự.

Thắng lợi đã đập tan tổ chức phản động "Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam" do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Vô hiệu hóa hoạt động cấu kết trong - ngoài, bẻ gãy hướng tấn công vũ trang theo “kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt”. Góp phần quan trọng làm thất bại kế hoạch gây bạo loạn, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

“Chiến thắng trọn vẹn của kế hoạch CM12 cũng là đỉnh cao của nghệ thuật phản gián, nghệ thuật An ninh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng với chiến thuật dùng người của địch để đánh địch. Biến người của địch thành người của ta để tập trung đấu tranh với trung tâm của địch ở bên ngoài”, Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Trong tình hình bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Trung tướng Phạm Thế Tùng đề nghị, toàn lực lượng Công an ngày càng hoàn thiện và trưởng thành về tư duy, biện pháp công tác. Xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.Chú trọng, phát huy mạnh mẽ vai trò sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ An ninh trật tự.

Thứ trưởng Bộ Công an còn đề nghị tiếp tục nghiên cứu đưa các nội dung, bài học kinh nghiệm quý báu của chiến thắng CM12 vào chương trình đào tạo cho tất cả các trường Công an Nhân dân; xây dựng, tôn tạo các di tích gắn với chiến thắng CM12...