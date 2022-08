Thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12 - mốc son chói lọi, tô đậm truyền thống CAND Việt Nam

TPO - Chiều 11/8, tại Khu di tích Hòn Đá Bạc (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt kỷ niệm 38 năm thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984 – 9/9/2022).

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 77 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân (CAND); ôn lại trang sử vàng truyền thống mang tên Kế hoạch CM12, nhớ về những kỷ niệm của tình đồng chí, đồng đội, sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của đồng bào, nhân dân tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm xúc động chia sẻ: “Trong niềm vui mừng, xúc động, tự hào, chúng ta được gặp lại các đồng chí cán bộ công an cách đây 38 năm đã trực tiếp tham gia Kế hoạch phản gián CM12. Đến nay, các đồng chí đã nghỉ hưu, tuổi cao, tóc đã bạc nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết cách mạng, luôn theo dõi, quan tâm và có nhiều ý kiến tham gia, đóng góp đầy trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của đất nước và xây dựng lực lượng CAND không ngừng lớn mạnh và trưởng thành”.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, năm 2011, Bộ Công an đã tổ chức tổng kết Kế hoạch CM12 nhằm đánh giá thắng lợi của Kế hoạch CM12 đã giáng đòn quyết định làm thất bại âm mưu cấu kết, móc nối trong - ngoài nhằm tấn công vũ trang trong “chiến tranh phá hoại nhiều mặt” của các thế lực thù địch và phản động đối với Việt Nam.

Đây là chiến thắng của sự vận dụng sáng tạo và kiên trì đường lối cách mạng của Đảng và lãnh đạo Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an); là minh chứng về sự chủ động bố trí thế trận an ninh nhân dân. Đồng thời, khẳng định sức mạnh đoàn kết thống nhất, hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng CAND và quân đội nhân dân và các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong thực hiện thắng lợi Kế hoạch CM12 có ý nghĩa vô cùng to lớn mang tầm chiến lược không chỉ về mặt nghiệp vụ mà còn có giá trị lịch sử rất quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, là một trong những chiến công điển hình, một mốc son chói lọi, tô đậm truyền thống anh hùng, vẻ vang của CAND Việt Nam.

Để ghi lại dấu ấn lịch sử Hòn Đá Bạc - địa danh đã thực hiện thắng lợi Kế hoạch CM12 và thiết thực góp phần tăng cường giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng cho các thế hệ CBCS Công an và nhân dân, Bộ Công an đã phối hợp với chính quyền địa phương đầu tư xây dựng khu Di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc - Trung tâm phản gián Kế hoạch CM12.

Trước khi dự buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa tại Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc trong Khu di tích Hòn Đá Bạc.