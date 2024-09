TPO - Chiều 8/9, tại tỉnh Cà Mau, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo khoa học cấp bộ "Thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12 – Trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo của CAND Việt Nam".

Hội thảo nhằm đánh giá ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước, của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) trong kế hoạch phản gián CM12. Từ đó, đúc kết, rút ra những kinh nghiệm lịch sử vận dụng và phát huy vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc hiện nay.

Cách đây tròn 40 năm, vào ngày 9/9/1984, được sự phối hợp của các lực lượng vũ trang, sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể và nhân dân tỉnh Cà Mau, lực lượng An ninh đã thực hiện thành công trận đánh cuối cùng tại Hòn Đá Bạc (huyện Trần Văn Thời), kết thúc và giành chiến thắng trọn vẹn kế hoạch phản gián CM12.

Thắng lợi kế hoạch phản gián CM12 đã đập tan tổ chức phản cách mạng do Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh cầm đầu, thực hiện âm mưu thâm độc của phản động quốc tế trong việc bao vây cấm vận và thực hiện “kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt” đối với nước ta. Làm thất bại hoạt động cấu kết trong - ngoài, bẻ gẫy hướng tấn công vũ trang của phản động quốc tế nhằm gây mất ổn định chính trị và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Sau 40 năm nhìn lại, thắng lợi kế hoạch phản gián CM12 là chiến thắng của sự vận dụng sáng tạo, kiên trì đường lối cách mạng của Đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), là minh chứng về sự chủ động bố trí thế trận an ninh nhân dân. Đây cũng là thắng lợi của trí tuệ và bản lĩnh chính trị, với khả năng dự báo chính xác tình hình, nghệ thuật chỉ huy, chỉ đạo, chủ động triển khai có hiệu quả các kế hoạch chiến đấu của lực lượng CAND.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, qua hội thảo đã khẳng định, thắng lợi của kế hoạch phản gián CM12 là chiến công xuất sắc, toàn diện cả về quân sự, chính trị, an ninh; là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và sáng tạo của lực lượng CAND, có ý nghĩa to lớn, mang tầm chiến lược, không chỉ về mặt nghiệp vụ mà còn có giá trị lịch sử quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Trong thời gian tới, cùng với việc phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Thứ trưởng yêu cầu cần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân” trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa”.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương vận dụng và phát huy thắng lợi kế hoạch phản gián CM12, tiếp tục bám sát và quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia.

Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực bảo vệ ANTT, thực hiện nhất quán chủ trương vừa hợp tác, vừa đấu tranh, kiên định mục tiêu, nguyên tắc chiến lược, vận dụng linh hoạt, mềm dẻo về sách lược ngoại giao cây tre theo phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.