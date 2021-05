Chiến sĩ công an 2 lần 'gác chuyện trăm năm' phòng chống dịch COVID-19

TPO - Nhiều cặp đôi ở Hà Tĩnh đã chủ động hoãn cưới để chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Trong số đó có cặp vợ chồng chiến sĩ công an đã “gác lại chuyện trăm năm”, 2 lần hoãn cưới để chống dịch.

Trung úy Nguyễn Thị Phương Thảo (cán bộ Công an huyện Đức Thọ) nên duyên với Thượng úy Lê Đức Đạo (cán bộ Phòng An ninh kinh tế tỉnh Hà Tĩnh) từ sự thấu hiểu, đồng cảm của người đồng chí, đồng đội. Sau thời gian tìm hiểu, gia đình Trung úy Thảo và Thượng úy Đạo đã ấn định tổ chức đám cưới cho hai người con của mình vào ngày 27/3/2021.

Thế nhưng, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đôi vợ chồng đã quyết định tạm hoãn cưới để cùng chung tay phòng chống dịch. Việc làm nay được họ hàng, quan khách cùng đông đảo bạn bè, người thân ủng hộ.

Tháng 4, dịch COVID-19 bắt đầu lắng xuống, gia đình chị Thảo và anh Đạo thống nhất kế hoạch tổ chức đám cưới vào ngày 9/5. Tuy nhiên đến ngày tổ chức đám cưới, dịch COVID-19 lại bùng phát ở nhiều tỉnh thành, hai vợ chồng tiếp tục bàn với nhau hoãn cưới lần 2 để phòng chống dịch.

“Nếu chẳng có gì thay đổi, ngày 9/5, ngày tôi được là một nàng công chúa xinh đẹp đi bên hoàng tử trong ngày trọng đại của mình. Mặc dù việc tổ chức đám cưới của chúng tôi hai gia đình đã thống nhất chuẩn bị, mâm cỗ đã được đặt nhưng chúng tôi đã quyết định và xin thông báo tạm hoãn đám cưới”, dòng trạng thái của trung úy Thảo đăng lên mạng xã hội được nhiều người quan tâm, chia sẻ từ bạn bè, người thân.

Theo trung tá Thảo, vào ngày 27/3 lúc đó thiệp mời mâm cỗ đã được chuẩn bị, nhưng vì tinh thần chống dịch, chuyện trăm năm đành phải tạm hoãn lại. Đến dự định cưới lần hai vào ngày 9/5, những cũng tạm gác lại để chung tay phòng dịch.

Còn Trung úy Đặng Anh Tuấn (công tác tại Công an huyện Hương Khê) và vợ là chị Ngô Thị Trà (công tác tại Viện kiểm sát huyện Hương Khê) cũng dự định ngày 9/5 sẽ tổ chức đám cưới tại tư gia. Công tác chuẩn bị in thiệp mời, mâm cỗ đã được làm, nhưng do nhiệm vụ phòng, chống dịch, hai vợ chồng đã quyết định tạm hoãn cưới.