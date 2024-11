Chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính ở Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu

TPO - Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập huyện Long Đất trên cơ sở nhập huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ. Còn Bình Thuận sau sắp xếp sẽ có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 121 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 93 xã, 16 phường và 12 thị trấn.

Thành lập huyện Long Đất

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1256/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập huyện Long Đất trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 77,67 km2, quy mô dân số 155.438 người của huyện Long Điền và toàn bộ diện tích tự nhiên 189,74 km2, quy mô dân số 86.063 người của huyện Đất Đỏ.

Sau khi thành lập, huyện Long Đất có diện tích tự nhiên 267,42 km2 và quy mô dân số 241.501 người.

Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Long Đất sẽ được sắp xếp theo lộ trình. Cụ thể, thành lập xã Tam An trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 5,98 km2, quy mô dân số 4.706 người của xã An Nhứt, toàn bộ diện tích tự nhiên 17,39 km2, quy mô dân số 9.457 người của xã An Ngãi và toàn bộ diện tích tự nhiên 13,75km2, quy mô dân số 8.470 người của xã Tam Phước. Sau khi thành lập, xã Tam An có diện tích tự nhiên 37,12 km2 và quy mô dân số 22.633 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 18,15 km2, quy mô dân số 4.785 người của xã Lộc An vào xã Phước Hội. Sau khi nhập, xã Phước Hội có diện tích tự nhiên 40,82 km2 và quy mô dân số 12.395 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 12,98 km2, quy mô dân số 4.609 người của xã Long Mỹ vào thị trấn Phước Hải. Sau khi nhập, thị trấn Phước Hải có diện tích tự nhiên 28,92 km2 và quy mô dân số 30.545 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Long Đất có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 xã là Láng Dài, Long Tân, Phước Hội, Phước Hưng, Phước Long Thọ, Phước Tỉnh, Tam An và 4 thị trấn là Đất Đỏ, Long Điền, Long Hải, Phước Hải.

Nghị quyết cũng nêu sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Bà Rịa như sau: nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 0,96 km2, quy mô dân số 9.360 người của phường Phước Hiệp vào phường Phước Trung. Sau khi nhập, phường Phước Trung có diện tích tự nhiên 7,19 km2 và quy mô dân số 17.437 người. Sau khi sắp xếp, thành phố Bà Rịa có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường và 3 xã.

Thành lập thị trấn Kim Long trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 22,12 km2 và quy mô dân số 15.112 người của xã Kim Long. Sau khi thành lập thị trấn, huyện Châu Đức có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 2 thị trấn.

Nghị quyết sẽ giải thể Tòa án nhân dân huyện Long Điền và Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ, giải thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền và Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được thành lập Tòa án nhân dân huyện Long Đất và thành lập Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Đất. Tòa án nhân dân huyện Long Đất có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân huyện Long Điền và Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ theo quy định.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Đất có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền và Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ theo quy định của pháp luật.

Phan Thiết có 15 phường, xã

Tại Nghị quyết số 1253/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Phan Thiết được sắp xếp lại, gồm: nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,48 km2, quy mô dân số là 10.545 người của phường Đức Thắng và toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,39 km2, quy mô dân số là 12.328 người của phường Đức Nghĩa vào phường Lạc Đạo.

Sau khi nhập, phường Lạc Đạo có diện tích tự nhiên là 1,36 km2 và quy mô dân số là 37.205 người. Phường Lạc Đạo giáp các phường Bình Hưng, Đức Long, Phú Tài, Phú Trinh và Biển Đông.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,81 km2, quy mô dân số là 11.319 người của phường Hưng Long vào phường Bình Hưng. Sau khi nhập, phường Bình Hưng có diện tích tự nhiên là 1,59 km2 và quy mô dân số là 22.834 người.

Sau khi sắp xếp, TP Phan Thiết có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 phường và 4 xã.

Tại huyện Bắc Bình, Nghị quyết điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên 4,43 km2 của xã Phan Lâm để nhập vào xã Phan Sơn. Sau khi điều chỉnh, xã Phan Sơn có diện tích tự nhiên là 192,22 km2 và quy mô dân số là 4.302 người. Trong khi đó, xã Phan Lâm có diện tích tự nhiên 392,30 km2 và quy mô dân số là 2.785 người. Sau khi sắp xếp, huyện Bắc Bình có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 2 thị trấn.

Theo nội dung Nghị quyết, sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Bình Thuận có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 121 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 93 xã, 16 phường và 12 thị trấn.

Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2023 - 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2024.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ có liên quan, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận tiếp tục rà soát, thống kê cụ thể số lượng các đơn vị hành chính thuộc diện phải sắp xếp mà chưa thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025, xây dựng phương án và lộ trình hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết để bảo đảm thực hiện sắp xếp trong những năm tiếp theo đúng quy định.