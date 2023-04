Chi Pu phản hồi tin đang yêu ông chủ GAM Esports

TPO - Chi Pu lên tiếng khẳng định cô và TK Nguyễn chỉ là bạn bè sau khi loạt tin tình cảm về hai người xuất hiện trên mạng xã hội.

Ngày 11/4, Chi Pu lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò. "My brother TK is still single, looking for the love of his life. For all inquiries, please contact Tk nguyen" (Tạm dịch: Anh trai của tôi, TK, vẫn đang độc thân và tìm kiếm một nửa của mình. Để biết về tiêu chuẩn của anh, hãy liên hệ TK).

Cùng với đó, TK - chàng trai được đồn đoán đang có mối quan hệ với Chi Pu, viết: "Chi Pu, I didn't realize we were dating" (Chi Pu, anh không nhận ra chúng ta đang hẹn hò).

Vậy là chỉ sau một ngày kể từ khi tin tình cảm xuất hiện trên mạng xã hội, Chi Pu đã lên tiếng phủ nhận.

Trước đó, trên nhiều diễn đàn, cư dân mạng đưa ra nhiều bằng chứng cho rằng nửa kia của Chi Pu là TK - doanh nhân đang làm việc ở Nha Trang (Khánh Hòa). Cụ thể, khán giả nhận thấy Chi Pu, TK đăng những bức ảnh nghỉ dưỡng ở cùng một địa điểm vào cùng khoảng thời gian. Cả hai cũng nhiều lần đăng tải những bức ảnh có nội dung tương tự trên trang cá nhân.

TK có mối quan hệ thân thiết với nhiều gương mặt nổi tiếng trong showbiz. Trong bữa tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Tăng Thanh Hà, TK cũng có mặt chung vui.

Trước TK, Chi Pu vướng tin tình cảm với nhiều người. Ở buổi ra mắt thương hiệu của Linh Rin, Chi Pu và một chàng trai có hành động thân thiết. Từ đây, khán giả cũng đồn đoán đó là nửa kia của Chi Pu. Tuy nhiên thời điểm đó, cô chọn im lặng, không phản hồi.

Thời gian này, Chi Pu gây chú ý khi góp mặt ở chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng ở Trung Quốc. Cô đã có mặt tại đất nước tỷ dân để chuẩn bị ghi hình và nhận sự tiếp đón nồng nhiệt của ê-kíp, cụ thể là Huỳnh Hiểu Minh.

Bên cạnh nhiều lời khen cho sự phủ sóng của Chi Pu, số khác cho rằng Chi Pu có nhiều nguy cơ bị "chìm" ở chương trình này bởi khả năng hát còn hạn chế.