'Chỉ bàn làm, không bàn lùi' - bài 5: Nâng chất lượng vận tải hành khách công cộng

Buýt “lột xác”, metro sắp lăn bánh

Chiều 12/6, phóng viên Tiền Phong (PV) đón chuyến xe buýt mã số 99 về Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức) và vô cùng bất ngờ khi bước lên chiếc xe 49 chỗ ngồi vận hành bằng khí CNG. Nội thất trong xe còn mới tinh. Máy lạnh đầy đủ. Chỉ vài tháng trước, tuyến 99 còn sử dụng loại xe 29 chỗ cũ nát, nội thất nhếch nhác, đặc biệt là luôn mở cửa vì máy lạnh bị hỏng khiến nhiều hành khách ngao ngán.

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết từ đầu tháng 4/2024, thành phố đưa vào hoạt động 16 tuyến xe buýt (có trợ giá) chất lượng cao, hiện đại thay thế toàn bộ các phương tiện cũ. 239 xe mới (195 xe sử dụng dầu diesel, 44 xe sử dụng khí CNG) trang bị đầy đủ máy lạnh, giám sát hành trình, camera an ninh, hệ thống máy bán vé tự động trên xe.

Trước đó, UBND TPHCM cũng chấp thuận chủ trương tổ chức thí điểm 5 tuyến xe buýt điện trong thời gian 24 tháng. Trong đó, tuyến xe buýt điện D4 đã đưa vào vận hành và bước đầu được đánh giá cao về chất lượng phục vụ nên khá đông khách.

Ngoài việc thay thế hàng loạt xe buýt cũ, dự kiến vào cuối năm nay, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM (tuyến metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên) sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác, góp phần làm thay đổi diện mạo của hệ thống giao thông công cộng tại TPHCM theo hướng hiện đại. Tuyến metro số 1 được khởi công vào tháng 8/2012 từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng ngân sách. Tất cả công nghệ, nguyên, vật liệu, máy móc, thiết bị…đều được nhập khẩu từ Nhật Bản và do các công ty nước này cung cấp.

Việc tháo gỡ hàng loạt vướng mắc để đưa dự án tuyến metro số 1 về đích thể hiện quyết tâm hiện đại hóa loại hình vận tải hành khách công cộng của Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo TPHCM. Ban đầu, tuyến metro số 1 dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành vào năm 2018. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư được duyệt dẫn đến phát sinh hàng loạt khó khăn, trong đó nguồn vốn thanh toán khối lượng thi công hoàn thành cho các nhà thầu bị gián đoạn thời gian dài. Trong thời gian chờ Trung ương tái cấp vốn, UBND TPHCM phải nhiều lần tạm ứng từ ngân sách chi trả cho các nhà thầu để trả lương, thưởng cho công nhân. Các sự cố về kỹ thuật, dịch bệnh COVID-19,…cũng khiến thời gian thực hiện dự án kéo dài dẫn đến bức xúc, khiếu nại từ các nhà thầu Nhật Bản.

Theo đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR, chủ đầu tư), hiện nay dự án đang hình thành 3 vụ kiện tranh chấp, trong đó 2 vụ kiện của Liên danh Sumitomo - Cienco 6 (Liên danh SCC) và 1 vụ kiện của nhà thầu Hitachi với khoảng 300 khiếu nại. Để đưa dự án đi vào vận hành cuối năm nay, chính quyền TPHCM đã thành lập tổ công tác rà soát và giải quyết các khó khăn vướng mắc của dự án tuyến metro số 1. Tổ công tác do ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và Phó Đại sứ Nhật Bản cùng làm tổ trưởng đã họp nhiều phiên, thống nhất lập Ban xử lý tranh chấp (DAB) theo đề xuất của nhà thầu Hitachi và Phó Đại sứ quán Nhật Bản.

Theo Sở GTVT, năm 2019, xe buýt TPHCM phục vụ khoảng 255 triệu lượt khách, giảm 12,1% so với năm 2018. Đến năm 2020, lượng khách đi xe buýt chỉ còn hơn 148 triệu lượt. Năm 2021, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, xe buýt chỉ còn đạt 53 triệu lượt khách. Năm 2022, số lượng hành khách đã phục hồi nhiều so với năm 2021 với gần 75 triệu lượt hành khách. Năm 2023, TPHCM tiếp tục đấu thầu lựa chọn đơn vị vận tải, từng bước thay mới xe buýt cũ nên lượng hành khách đi xe buýt tại TPHCM bắt đầu phục hồi với hơn 80 triệu lượt khách (tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2022).