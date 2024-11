Chạy xe máy qua điểm ngập, người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi

TPO - Trong lúc đi làm về chạy xe máy qua đoạn đường ngập lũ, người đàn ông ở huyện Nông Sơn, Quảng Nam bị nước lũ cuốn trôi.

Sáng 6/11, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, mưa lớn kéo dài suốt từ đêm 5/11 đến sáng 6/11 chưa dừng.

Ông Dũng cho biết, các phương án di dời dân vùng nguy cơ sạt lở, tích trữ lương thực đã được lên kế hoạch trước và sẵn sàng triển khai. Các lực lượng túc trực 24/24 sẵn sàng ứng phó các tình huống.

Huyện Nam Trà My hiện có 59 điểm dân cư và 2 điểm trường học nguy cơ sạt lở, trong đó có có điểm sạt lở gần trung tâm hành chính huyện.

“Dự báo tình hình còn tiếp tục mưa lớn nên cũng rất lo. Các phương án cũng đã được chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó. Các lực lượng túc trực sẵn sàng cho các tình huống mưa lớn gây lũ quét, sạt lở, trong đó chú trọng 4 tại chỗ”, ông Dũng nói.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, sáng nay 6/11 vùng mưa lớn đang dịch chuyển lên các huyện miền núi của tỉnh như Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở.

Trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 80 - 190mm, có nơi cao hơn như: xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) 242mm, xã Tân Hiệp (TP Hội An) 336mm.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới (từ 4 giờ ngày 6/11 đến 4 giờ ngày 8/11), các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía Bắc phổ biến từ 30 - 60, có nơi trên 80mm, các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam phổ biến từ 40 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi Sáng 6/11, Công an huyện Nông Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông P.Q.S. (44 tuổi, ở thôn Tân Phong, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn) bị nước lũ cuốn chiều 5/11. Trước đó, lúc 16h30 ngày 5/11, ông S. điều khiển xe máy từ thị trấn Trung Phước về xã Quế Lộc, khi đến km34+400 tuyến đường ĐT611 thuộc thôn Lộc Trung, xã Quế Lộc thì bị nước lũ dâng cao cuốn trôi cả người và xe. Phát hiện sự việc, người dân đã tổ chức tìm kiếm, đồng thời thông báo cho công an huyện Nông Sơn đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng và gia đình tìm kiếm nạn nhân. Đến 2h ngày 6/11, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường khoảng 100m. Được biết, ông S có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ông S ra đi để lại vợ, 3 người con nhỏ và một người mẹ già yếu