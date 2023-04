Chạy quá tốc độ bị ‘tuýt còi’, người đàn ông xuất trình bằng lái giả

TPO - Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông ở Đắk Lắk phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy tờ giả như: Chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe.

Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, quá trình tuần tra, kiểm soát, đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy tờ giả.

Cụ thể, theo thống kê Phòng CSGT, từ đầu năm đến nay, đã phát hiện 9 trường hợp sử dụng giấy tờ giả (có 6 giấy phép lái xe giả). Trong đó, 2 trường hợp bị phát hiện khi điều khiển ô tô.

Đơn cử, vụ gần nhất xảy ra chiều 1/4, tại Quốc lộ 26 (thuộc thôn Tân Đông, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc). Tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, phát hiện Nguyễn Thanh Bằng (SN 1990, trú huyện Krông Pắc) cầm lái ô tô mang biển số 60A-040.12 chạy quá tốc độ.

Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, Bằng đưa ra Giấy phép lái xe hạng C, do Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh cấp ngày 16/3/2020.

Nhận thấy giấy tờ của Bằng có dấu hiệu làm giả, tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện và Giấy phép lái xe trên để tiến hành trưng cầu giám định. Kết quả từ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho thấy, giấy phép lái xe của bằng là giả. Tổ công tác đã bàn giao phương tiện, tang vật liên quan cho Công an huyện Krông Pắc để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 2/2 cũng trên Quốc lộ 26, (đoạn xã Ea Đar, huyện Ea Kar), lực lượng CSGT yêu cầu dừng ô tô biển số 51G-565.04 do ông Đoàn Ngọc Lĩnh (SN 1986, trú tỉnh Quảng Ngãi), điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện Giấy phép lái xe hạng B2 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cấp cho ông Lĩnh có dấu hiệu làm giả nên tạm giữ để trưng cầu giám định. Kết quả giám định, Giấy phép lái xe của ông Lĩnh là giả, nên bàn giao phương tiện, tang vật cho Công an huyện Ea Kar, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Phòng CSGT, việc người tham gia giao thông sử dụng giấy tờ giả cho thấy sự thiếu hiểu biết về pháp luật. Người điều khiển phương tiện giao thông chưa qua đào tạo, sát hạch theo quy định tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng CSGT tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, khi nghi ngờ có trường hợp sử dụng giấy tờ giả, sẽ xác minh, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.