Chất sống nghỉ dưỡng, tận hưởng đỉnh cao tại tâm điểm đáng sống bậc nhất Móng Cái

Toạ lạc ngay tâm điểm giao thương của thành phố biên mậu Móng Cái, Vinhomes Golden Avenue đang là toạ độ đáng sống bậc nhất trong khu vực, nơi hội tụ đầy đủ những yếu tố để cư dân được thoả sức tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng với hàng loạt tiện ích đỉnh cao lần đầu tiên xuất hiện tại địa phương.

Nghỉ dưỡng tại gia với tiện ích đẳng cấp

Những ngày cuối tuần, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè của các con, để phục vụ nhu cầu giải trí, nghỉ dưỡng của gia đình, vợ chồng chị Mỹ Duyên (P. Trần Phú, TP. Móng Cái) vẫn thường tự lái ô tô về Hà Nội chơi. Điểm đến yêu thích của gia đình chị là Ocean City ở phía Đông Thủ đô, với hệ sinh thái tiện ích sống – nghỉ dưỡng – mua sắm – vui chơi giải trí hoành tráng nhất trong khu vực.

“Ở Ocean City có quá nhiều điểm đến, dịch vụ, tiện ích đẳng cấp để trải nghiệm, tất cả các dịch vụ từ mua sắm, ẩm thực, giải trí đến nghỉ dưỡng đều có sẵn tại 1 điểm đến. Đây chính là môi trường sống hoàn hảo mà gia đình tôi hướng đến”, chị Duyên chia sẻ.

Cũng giống như gia đình chị Duyên, khi mức sống ngày càng được nâng cao, nhiều cư dân tại Móng Cái đều có chung mong muốn về một tổ ấm đầy đủ tiện ích, môi trường văn minh, hiện đại như vậy. Đáp ứng nhu cầu đó, sự xuất hiện của Vinhomes Golden Avenue được đánh giá là siêu phẩm với hệ tiện ích đẳng cấp, giải bài toán về BĐS cao cấp tại thành phố biên mậu cũng như thỏa mãn nhu cầu “nghỉ dưỡng tại gia” của các gia đình hiện đại.

Được quy hoạch trên vị trí đắc địa, nơi cửa ngõ giao thương của Việt Nam với đất nước tỉ dân Trung Quốc, Vinhomes Golden Avenue đã thiết lập chuẩn mực mới về một không gian sống tiện nghi, đẳng cấp, nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên xanh mát.

Là sự kết hợp tinh tế giữa những tiện ích đẳng cấp quốc tế lần đầu tiên xuất hiện tại Móng Cái cùng với không gian sống yên bình, trong lành, tại đây, cư dân sẽ được tận hưởng trọn vẹn hệ tiện ích bao gồm khu phố thương mại sầm uất, phòng khám cao cấp, trường học tiêu chuẩn quốc tế, khu vui chơi trẻ em và các công viên rộng lớn... Với hệ thống 6 công viên nội khu trải khắp dự án, cư dân như đang sống giữa một "ốc đảo" xanh mát, yên tĩnh, tách biệt với nhịp sống ồn ã bên ngoài, thoả mãn đam mê thể thao và nuôi dưỡng lối sống lành mạnh với sân tennis, vườn thiền, công viên tập gym bể bơi phong cách resort và sân trượt ván ánh sáng thời thượng…

Cũng tại Vinhomes Golden Avenue, thế hệ tương lai sẽ được tự do trải nghiệm một mùa hè đáng nhớ trong thế giới giải trí siêu hấp dẫn lần đầu hiện diện tại Móng Cái như công viên nước mini với những đường trượt nhiều màu sắc, công viên vận động liên hoàn với tháp leo trèo và vòng quay ngựa gỗ carousel thần tiên… Vào các dịp cuối tuần, thay vì những chuyến đi xa mệt mỏi, cả gia đình có thể quây quần bên vườn nướng BBQ để thưởng thức tiệc tối ngập tràn cảm xúc hay hoà mình vào không khí sôi động, náo nhiệt của phố mua sắm Little Shanghai - một Á Đông thu nhỏ giữa lòng thành phố cửa khẩu.

"Khi tham quan Vinhomes Golden Avenue, tôi đã bị chinh phục ngay bởi vẻ đẹp sang trọng, tinh tế của dự án. Không gian sống ở đây thực sự đáng giá với hệ thống tiện ích đỉnh cao và những khu vực công cộng rộng lớn, xanh mát", chị Mỹ Duyên chia sẻ sau khi quyết định chốt một căn shophouse tại đại lộ Thương Cảng trong khu đô thị Vinhomes Golden Avenue.

Tận hưởng cuộc sống đa tầng tiện ích lần đầu xuất hiện tại Móng Cái

Tại Vinhomes Golden Avenue, cư dân có cơ hội được thừa hưởng cuộc sống với đa tầng tiện ích phong phú thuộc hệ sinh thái của Vingroup, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - học tập - làm việc - vui chơi - giải trí.

Được quy hoạch gồm 3 phân khu The New York, The Paris và The Tokyo lấy cảm hừng từ các thành phố phồn thịnh bậc nhất thế giới, Vinhomes Golden Avenue đã thành công thiết lập toạ độ tâm điểm mới về sống – nghỉ dưỡng - kinh doanh - du lịch - giải trí cho cư dân thành phố cũng như du khách trong nước và quốc tế.

Vinhomes Golden Avenue sở hữu riêng hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ đẳng cấp của Vingroup theo mô hình all-in-one, đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Đó là hệ thống trường liên cấp Vinschool mang tới môi trường học tập chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế cho con trẻ, nơi thế hệ tương lai được phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và kỹ năng. Phòng khám Vinmec với trang thiết bị y tế cao cấp, tiên tiến cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao sẽ là địa chỉ tin cậy hàng đầu để chăm sóc sức khoẻ cho cư dân. Các nhà hàng ẩm thực 5 sao hay các thương hiệu thời trang, làm đẹp đình đám đều hội tụ về đây, hứa hẹn nối dài trải nghiệm mua sắm thời thượng, thưởng thức tinh hoa nghệ thuật và tận hưởng những dịch vụ xứng tầm.

Khu đô thị đáng sống bậc nhất Móng Cái này đã hoàn thiện nhiều hạng mục quan trọng, sẵn sàng đón chào những tân chủ nhân về an cư với loạt ưu đãi hấp dẫn. An tâm nhận nhà sang - “giá hời” khi được ưu đãi thanh toán sớm tới 16%; Nhẹ gánh lo tài chính, vay ngân hàng tới 70% giá trị nhà với hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng; Thảnh thơi trả góp tới 15 năm với lãi suất đảm bảo chỉ từ 6,5% - 8,5%/năm. Không chỉ vậy, khách hàng “chốt đơn” tại Vinhomes Golden Avenue trong thời điểm này còn được hưởng thêm nhiều đặc quyền hấp dẫn khác, bao gồm: Cam kết tiền thuê tới 4%/năm trong 3 năm; Miễn phí quản lý tới 03 năm; Hỗ trợ hoàn thiện nội thất tầng 1.

Đây là cơ hội có 1-0-2 để người mua ở thực và nhà đầu tư dễ dàng sở hữu siêu phẩm BĐS có giá trị vượt trội ngay trung tâm thành phố địa đầu Móng Cái.