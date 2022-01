Charm Group bắt tay cùng hãng siêu xe Bentley mang tới đặc quyền danh giá cho khách hàng

Sáng nay, tại TP.HCM, tập đoàn Charm Group đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược với CT Wearnes Vietnam Co Ltd – đơn vị nhập khẩu, phân phối ủy quyền chính hãng Bentley tại Việt Nam, mở ra thời kỳ hợp tác sâu rộng giữa hai bên.

Với mục tiêu mang lại những trải nghiệm và đặc quyền tối cao dành riêng cho quý khách hàng trong hệ sinh thái tập đoàn Charm Group.

Theo thỏa thuận hợp tác, trước mắt CT Wearnes Vietnam Co Ltd sẽ cung cấp dòng siêu xe phiên bản giới hạn lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam Flycing Spur Hybrid My22 và Bentley New Bentayga. Vượt trội hơn, trong thời gian tới, Charm Group sẽ cùng với Bentley thiết kế mẫu xe riêng phiên bản cực kỳ giới hạn không “đụng hàng” với bất kỳ mẫu xe nào trên thế giới để tạo ra biểu tượng siêu xe độc tôn trên phạm vi toàn cầu.

Dàn siêu xe cực hạn chế này sẽ được Charm Group dành tặng những chủ nhân may mắn trong các tổ hợp nghỉ dưỡng mà tập đoàn đã và đang phát triển, đặc biệt là dự án Charm Resort Hồ Tràm – Tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí, trị liệu sức khoẻ đẳng cấp quốc tế tại Hồ Tràm. Đồng thời được sử dụng để đưa đón khách hàng VVIP sở hữu những dòng sản phẩm siêu sang nằm trong gói chăm sóc khách hàng Charm Care do Charm Group sáng lập.

Chủ hãng xe Benly từng tự hào tuyên bố với thế giới “tạo ra chiếc xe tốt nhất thế giới mà không cần quan tâm tới giá cả và bán chúng cho những người sẵn sàng chi tiền một cách vui vẻ”. Hệ tư tưởng của Bentley cũng đồng điệu với giá trị mà Charm Group đang hướng tới “Sản phẩm dành riêng cho những người biết tận hưởng cuộc sống, nuông chiều bản ngã, trân quý sức khỏe và tiền bạc. Lúc này, tiền không còn là nhân tố chính trong mỗi quyết định. Chỉ khi ấy, phong cách sống, định vị xã hội mới được tối đa hóa”. (bổ sung định hướng trong thời gian tới Bentley tập trung phát triển những sản phẩm công nghệ xanh, đặt sức khoẻ toàn cầu lên hàng đầu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Liêu Thị Phượng – Tổng giám đốc tập đoàn Charm Group chia sẻ “Phá vỡ những giới hạn và phương thức truyền thống, hợp tác cùng Bentley hiện thực hóa khát khao mang tới những dịch vụ đặc quyền tối cao mà chỉ những chủ nhân của Charm mới được sở hữu, khẳng định giá trị hoàn toàn khác biệt mà Charm Group đã, đang và sẽ tiếp tục kiến tạo trên thị trường. Sự chỉn chu đẳng cấp trong từng chi tiết của hãng xe cũng chính là tiêu chí phát triển sản phẩm bền vững của tập đoàn - Đầu tư chăm chút và mang đến những trải nghiệm độc quyền, tạo ra những sản phẩm bất động sản đẳng cấp hàng hiệu. Chính vì vậy sự hợp tác giữa hai bên khẳng định một lần nữa “sở hữu sản phẩm của Charm Group chính là lựa chọn sáng giá nhất của giới tinh hoa nói riêng và cộng đồng Việt Nam nói chung”.

Hơn 100 năm qua, Bentley luôn dòng siêu xe khiến giới siêu giàu khao khát sở hữu để thỏa ước mơ chinh phục và khẳng định vị thế khác biệt giữa 99,99 % dân số còn lại. Đây là hãng siêu xe của siêu xe thuộc sở hữu của tập đoàn Volkswagen (Đức). Mọi sản phẩm đều được làm thủ công, chất liệu gỗ hảo hạn và sử dụng da bò từ Châu Âu. Tất cả biến Bentley trở thành hãng xe ô tô đắt tiền nhất cạnh tranh trực tiếp với Rolls-Royce. Thương hiệu này được các siêu sao thế giới lăng xê như Christiano Ronaldo, David Beckham,… Tại Việt Nam, người sở hữu siêu xe Bentley rất ít và luôn gắn liền với nhân vật quyền lực trong giới kinh doanh.

Tặng xe hơi cho khách hàng là điều không mới với chủ đầu tư Việt. Song việc hợp tác sâu rộng cùng hãng xe siêu sang có giá trị đắt đỏ hàng đầu thế giới để phục vụ duy nhất khách hàng trong hệ sinh thái Charm Group là điều chưa có tiền lệ tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Đây sẽ là nền tảng mở ra những tiêu chuẩn mới trong chính sách chăm sóc và hậu mãi khách hàng của thị trường BĐS Việt, tập trung vào nhóm khách thuộc phân khúc “thượng tầng thịnh vượng”. Đồng thời hoàn toàn tương xứng với triển vọng và tiềm lực phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Trước đó, theo báo cáo thịnh vượng, dự kiến tới năm 2030 Việt Nam sẽ có gần 26 triệu người sở hữu tại sản hơn 1 triệu USD. Do đó, không ngạc nhiên khi những hãng siêu xe đắt giá nhất thế giới như Bentley hay các hãng du thuyền như Benitti, Beneteau, Azimut hay thương hiệu máy bay cá nhân Bombardier đều đã có đại lý tại Việt Nam để thỏa mãn nhu cầu xa xỉ của thế hệ thượng tầng thịnh vượng.

Cũng không ngạc nhiên khi hàng loạt tập đoàn vận hành khách sạn lớn nhất thế giới đổ bộ bắt và xem Việt Nam là thị trường trọng điểm tại Châu Á. Đơn cử như chỉ trong tháng 12/2021, tập đoàn Charm Group liên tục ký kết hợp tác cùng tập đoàn Best Western- top 10 tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới và tập đoàn Goco Hospitality – tập đoàn chuyên trị liệu sức khỏe lớn nhất thế giới có chi nhánh tại hơn 40 quốc gia, chuyên vận hành các wellness resort cho giới thượng lưu lần đầu tiên đến Việt Nam vận hành phân kỳ Best Western Premier trong tổ hợp Charm Resort Hồ Tràm.

Với động thái tiên phong hợp tác cùng hãng siêu xe lừng danh thế giới, Charm Group không chỉ bắt đúng “thời cuộc mới”, khẳng định vị thế trên hành trình kiến tạo những biểu tượng mà còn mang đến phong cách sống đỉnh cao cho giới thượng lưu Việt Nam.