Chân dung người lính vừa được vinh danh 'Công dân Thủ đô ưu tú'

TPO - Gần 20 năm cống hiến trong lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trung tá Chu Văn Thanh - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vẫn luôn mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết với quyết tâm ngăn chặn tội phạm ma túy, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Anh vừa được vinh danh là 1 trong 10 gương mặt công dân Thủ đô ưu tú năm 2023.

Việc chọn người

Ước mơ được công tác trong lực lượng Công an nhân dân có thể là mong muốn, khao khát của rất nhiều bạn trẻ, song để trở thành một chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thì không phải ai cũng lựa chọn, bởi đây là công việc gian khổ, luôn phải đối mặt với hiểm nguy và có thể đánh đổi bằng cả sự hy sinh, mất mát.

Chia sẻ với phóng viên về chuyện đời, chuyện nghề, trung tá Chu Văn Thanh - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân - người có gần 20 năm công tác trong lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói rằng, cán bộ, chiến sĩ làm công việc phòng chống tội phạm đã là nguy hiểm, nhưng đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy thì lại càng nguy hiểm hơn. Bởi bản chất của tội phạm ma túy là “tội phạm nguồn của các loại tội phạm”, các đối tượng đều có nhiều tiền án, tiền sự nên hết sức liều lĩnh, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để chống trả lại lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Đặc biệt, khi các đối tượng sử dụng ma túy gây ảnh hưởng hệ thần kinh sinh ra ảo giác thì lại càng khó khăn. Song với bản thân anh, làm cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy là “việc chọn người”.

Ngay sau khi ra trường, anh được phân công làm việc trong lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Sau 2 năm công tác, trung tá Thanh được phân công về Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Ứng Hòa. Thời điểm đó, ở Ứng Hòa có những điểm nóng về ma túy như: khu vực bệnh viện Vân Đình, khu Thanh Ấm, xã Phương Tú… nên rất cần có những chiến sĩ trẻ, nhiệt huyết.

"Những năm đó, thôn Thanh Ấm chưa phát triển. Các khu vực đất hoang hóa, bỏ không, ít người qua lại, thường là nơi tập trung của những kẻ nghiện ngập, buôn bán ma túy. Để loại bỏ tụ điểm phức tạp này, lực lượng Cảnh sát hình sự luôn phải đeo bám, không kể ngày hay đêm. Lực lượng mỏng, chỉ có một đến hai cán bộ hỗ trợ cho nhau khi làm nhiệm vụ, nên chỉ cần sơ sẩy, mất cảnh giác một phút, thì tính mạng có thể bị đe dọa", trung tá Chu Văn Thanh hồi tưởng.

Vượt qua những khó khăn và hiểm nguy, anh cùng các đồng đội đã chặt đứt, xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy gây nhức nhối ở thôn Thanh Ấm, trả lại sự bình yên cho vùng quê Ứng Hòa.

Đến năm 2010, anh được điều động về Công an quận Thanh Xuân. Địa bàn mới, cùng với sự xuất hiện của nhiều loại ma túy mới trên thị trường, anh đã không ngừng trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, để chủ động tham mưu, triển khai có hiệu quả các kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy. Ghi nhận những thành tích, đóng góp của anh, Ban Giám đốc Công an Hà Nội và lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân đã tin tưởng giao phó, bổ nhiệm anh giữ cương vị chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Năm 2017, Đội Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân phối hợp các đơn vị điều tra, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh heroin; năm 2018 phối hợp các đơn vị điều tra, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 39 bánh heroin, 199 viên ma túy tổng hợp; năm 2019, khám phá bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 18 bánh heroine…

Trong thời gian từ năm 2016 đến nay, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân đã điều tra, khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án ma túy lớn; trong đó, xử lý hình sự 161 vụ với 165 đối tượng, tổng tang vật thu giữ hơn 80 bánh heroine, 40.214 viên ma túy tổng hợp…

Với những thành tích đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 4 lần được Bộ Công an tặng Bằng khen, 3 lần được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen và nhiều năm liên tục được Giám đốc Công an Thành phố tặng giấy khen.

Những giờ phút “cân não” với tội phạm

Gần 20 năm công tác, trung tá Thanh đã tham gia khám phá cả nghìn vụ án lớn nhỏ, trải qua rất nhiều vất vả, nguy hiểm, song vụ án để lại nhiều trăn trở với anh đó là vụ đấu tranh, khám phá vụ cai thầu xây dựng trả công cho công nhân bằng ma túy xảy ra trên địa bàn phường Khương Đình. Tụ điểm ma túy này là công trình xây dựng, có khoảng 20 công nhân, đặc biệt, những công nhân tại đây có cả trẻ em, người dưới 18 tuổi.

Trung tá Thanh nhớ lại, vào tháng 1/2020, lúc đó trời mùa đông giá rét, khu công trường được quây kín tôn và chỉ có duy nhất 1 cửa ra vào, bên ngoài đường đi rất khó, phức tạp, có nhiều bê tông, cốt thép, giàn giáo… nếu không có phương án kỹ lưỡng thì sẽ gây nguy hiểm cho cán bộ, chiến sĩ cũng như đối tượng bị bắt.

“Qua quá trình theo dõi, chúng tôi lên sơ đồ địa hình, nắm được quy luật hoạt động và đặt ra việc bắt giữ vào thời điểm nào 6h hay 18h, vì đây là thời điểm cai thầu phát ma túy cho công nhân sử dụng” - trung tá Thanh chia sẻ.

Vị chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đưa ra nhiều phương án bắt giữ. Trong đó, nếu bắt vào 18h thì trời rất tối, đối tượng bỏ chạy, bị thương hoặc cán bộ, chiến sĩ bị thương thì rất khó để tìm vật chứng là những gói heroin, xi lanh mà các đối tượng sử dụng để tiêm chích… Còn vào 6h, thì trời đã sáng, lực lượng chức năng đột kích vào công trường thì rất dễ bị các đối tượng phát hiện.

Sau rất nhiều lần cân nhắc, lực lượng phá án đã lựa chọn thời điểm 6h. Tuy nhiên, công việc đã được cán bộ, chiến sĩ triển khai từ giữa đêm trong thời tiết giá rét và phương án lựa chọn đi qua những ngôi nhà dân xung quanh để vào trong.

“Rạng sáng 3/1, khi nắm được thông tin các đối tượng đang chia ma túy để sử dụng, cán bộ, chiến sĩ đồng loạt từ nhiều mũi ập vào, bắt gọn đối tượng cai thầu cùng khoảng 20 công nhân đang có hành vi sử dụng ma túy” - trung tá Thanh cho biết, vụ án này đã được đưa ra xét xử và là một trong những vụ án đầu tiên kể từ khi luật tố tụng mới có hiệu lực.

Chia sẻ thêm với phóng viên về việc vinh dự được vinh danh là 1 trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2023, trung tá Thanh nói: “Mỗi khi nhìn các gia đình có người sử dụng ma túy bị bắt, bị các bệnh xã hội và đưa vào trung tâm cai nghiện, có đối tượng “ngáo đá” gây ra trọng án thiệt hại tài sản, tính mạng của nhân dân… chúng tôi thấy trách nhiệm của mình cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong công việc nhằm ngăn chặn tội phạm, giảm bớt nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội".

Với kết quả, thành tích đạt được, từ năm 2012 - 2022, trung tá Chu Văn Thanh đạt nhiều danh hiệu như: “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 2 lần được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” năm 2022, Huân chương Chiến công hạng Ba năm 2018; 4 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” năm 2012, Giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” do Bộ trưởng Bộ Công an tặng năm 2013, Chủ tịch UBND Thành phố và Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen. Đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố năm 2014; 25 lần được Giám đốc Công an Thành phố tặng Giấy khen.