Chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao như 'mắt thần' phát hiện ung thư

Theo PGS.TS.BS Takuji Araki, khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Đại học Yamanashi, hiện nay tại Nhật Bản, mô hình Ningen Dock đang phát triển mạnh mẽ giúp quốc gia này giảm được gánh nặng bệnh tật đặc biệt là căn bệnh ung thư.

Ông nói: “Từ lâu, Ningen Dock tầm soát ung thư đã trở thành kỳ kiểm tra sức khỏe thường niên, không thể thiếu đối với người Nhật. Điều độc đáo ở gói khám này là chúng tôi tập trung vào việc tìm kiếm những tiền tổn thương, ung thư, và cả những sự rối loạn dù chỉ là nhỏ nhất. Để phát hiện những tổn thương tinh vi như vậy, ngoài sự nhạy bén và kinh nghiệm lâm sàng của các bác sĩ, cần có những trợ thủ đắc lực là công cụ chẩn đoán hình ảnh hiện đại (PET-CT, MRI, CT scan), nội soi, công nghệ dựng hình chuyên sâu”.

Tại Việt Nam, hệ thống Y khoa Chuyên sâu Quốc tế Bernard (Bernard Healthcare) đã trở thành thành viên của của hiệp hội Ningen Dock Nhật Bản và triển khai mô hình này từ tháng 6/2020. Hiện nay, Bernard đang ứng dụng chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao như CT-Scan (chụp cắt lớp vi tính); MRI toàn thân (chụp cộng hưởng từ khuếch tán xung toàn thân) tích hợp Coil nhũ chuyên biệt, kết hợp công nghệ dựng hình chuyên sâu (AI PACS) được tích hợp đồng bộ vào hệ thống HIS (quản trị bệnh viện), LIS (quản lý xét nghiệm) trong tầm soát, chẩn đoán sớm ung thư.

Đặc biệt, tại hội thảo, TS.BS Nguyễn Đại Hùng Linh, chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh Bernard Healthcare đã chia sẻ về hệ thống phân loại ONCO-RADS trong tầm soát ung thư đang triển khai tại cơ sở. Theo đó, ONCO-RADS chia cơ thể thành 7 vùng (xương, não, cổ, ngực, bụng, chậu, chi) để khảo sát và phân loại ung thư toàn thân, với các phân độ từ 1 đến 5 (trong đó từ ONCO-RADS 4 trở lên khả năng ác tính), từ đó giúp bác sĩ lâm sàng có hướng xử trí kịp thời.

Theo thông tin từ buổi hội thảo ung thư quốc tế, để tối ưu hóa chẩn đoán, điều trị cho người bệnh, Bernard Healthcare và bệnh viện đại học Yamanashi Nhật Bản đã ký kết hợp tác chiến lược, liên kết chuyên môn trực tiếp trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao (MRI, CT-Scan...) thiết lập hệ thống hợp tác để phát triển mô hình Ningen Dock Nhật Bản tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu quảng bá du lịch y tế Nhật. PGS.TS.BS Takuji Araki cho biết, bằng sự hợp tác này, hai bên sẽ phối hợp trong chẩn đoán, điều trị cho người bệnh. Bệnh nhân tại Bernard Healthcare của Việt Nam sẽ được chuyên gia ở Nhật Bản hội chẩn trực tuyến và trả kết quả trong 15 phút.

Nói về những giá trị của chẩn đoán hình ảnh trong tầm soát và phát hiện sớm ung thư, GS.BS Nguyễn Chấn Hùng, Cố vấn đặc biệt mảng Phòng trị ung thư Bernard Healthcare nhấn mạnh: "Y học ngày nay có mắt thần, nhìn sâu nhìn suốt thấy ung thư. Mắt thần ở đây chính là hệ thống chẩn đoán hình ảnh MRI, CT scan, siêu âm, nội soi... giúp các bác sĩ nhìn thấu bên trong cơ thể và phát hiện các tổn thương tiền ung thư”.

Theo số liệu của tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan) năm 2020, tỷ lệ mắc mới và tử vong do ung thư trên toàn thế giới có xu hướng tăng. Số liệu từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cho thấy, năm 2021, cả thế giới vượt ngưỡng nghiêm trọng khi ước tính đã có khoảng 20 triệu người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, đã có 10 triệu người tử vong do ung thư. Theo dự báo của Globocan, đến năm 2040, số ca mắc mới ung thư sẽ tăng 59,4% và tỷ lệ tử vong sẽ tăng 70,3% so với năm 2020 nếu không có chương trình phòng trị hiệu quả.