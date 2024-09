Cây xanh vẫn la liệt trên phố trung tâm Hải Phòng, giao thông ùn tắc

UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu, lực lượng vệ sinh môi trường huy động tổng lực nhân vật lực, phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ kết hợp với người dân sở tại khẩn trương cắt, dọn cây xanh đổ gãy, sớm thông đường các tuyến giao thông cho người dân đi lại.

Công an TP Hải Phòng cũng yêu cầu lực lượng công an phường, cảnh sát PCCC, CSGT và các lực lượng ứng trực 100% quân hỗ, tăng cường hỗ trợ người dân dọn vệ sinh, cây xanh để sớm thông đường giao thông. Đồng thời, bảo đảm an ninh trật tự, tránh các đối tượng xấu lợi dụng thiên tai bão lũ trộm cắp, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự...