Cầu thủ Đoàn Văn Hậu: 'Cùng lan tỏa thông điệp nói không với ma túy đến các em học sinh, sinh viên'

TPO - Chia sẻ tại buổi thông tin về cuộc thi "Trường học không ma túy", cầu thủ Đoàn Văn Hậu cho biết, bản thân rất vui mừng khi trở thành một trong những người truyền cảm hứng, đồng hành và cùng lan tỏa ý nghĩa của cuộc thi đến với đông đảo cộng đồng, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên.

Ngày 4/9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tổ chức thông tin về cuộc thi "Trường học không ma túy" dành cho lứa tuổi học sinh, sinh viên. Trung tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì. Dự chương trình có đại diện đơn vị Bộ Công an, Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT), Ban Khoa Giáo (Đài Truyền hình Việt Nam)...

"Có thể thấy học sinh, sinh viên là những đối tượng trẻ tuổi, dễ bị kích động, dụ dỗ, lôi kéo, rủ rê, thích trải nghiệm những cái mới nên đã và đang trở thành mục tiêu mà tội phạm ma túy hướng tới" - Trung tướng Nguyễn Văn Viện.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Văn Viện cho biết, cuộc thi nhằm tuyên truyền, cung cấp kiến thức và kỹ năng tới học sinh các trường trung học phổ thông, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc về Luật Phòng, chống ma túy, hiểm họa của ma túy đối với đời sống xã hội để học sinh, sinh viên hiểu biết rõ, để có cách phòng tránh. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không có học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật liên quan đến ma tuý.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, năm 2023, cuộc thi "Trường học không ma túy" được tổ chức ở 5 địa phương (TP. Hà Nội, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Nam Định, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh) với 10 chương trình. Qua đánh giá bước đầu có thể nhận thấy đây là hình thức tuyên truyền hấp dẫn, sáng tạo, học sinh các trường rất hào hứng và thích thú khi tham dự cuộc thi.

"Các em không còn thụ động trong cách tiếp cận thông tin, các em phải tự tìm tòi, tự nghiên cứu và tự trình bày những hiểu biết của mình về công tác phòng, chống ma tuý. Điều này giúp công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật không còn khô khan, hình thức, mà giúp các em dễ nhớ, ấn tượng sâu sắc hơn. Chính các em là những tuyên truyền viên tới người thân và các bạn cùng lớp, cùng trường về công tác phòng, chống ma tuý" - Trung tướng Nguyễn Văn Viện chia sẻ.

Theo thống kê, hiện cả nước có hơn 227.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người đang bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ quản lý, khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu trong độ tuổi từ 15 - 25, trong đó có nhiều em ở độ tuổi 13 - 15 tuổi. Trong tổng số 95% người sử dụng ma túy túy tổng hợp thì có tới 70 - 75% người trong độ tuổi 17 - 35 tuổi, chiếm tỉ lệ lớn là thanh niên, học sinh, sinh viên.

Cùng lan tỏa thông điệp "hãy nói không với ma túy"

Năm nay, cuộc thi "Trường học không ma túy" tiếp tục có sự đồng hành của những người nổi tiếng, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, những KOL...đến giao lưu cùng các em học sinh, sinh viên.

Đoàn Văn Hậu cho biết, bản thân đang là cầu thủ CLB Công an Hà Nội nên hiểu rõ và ý thức trách nhiệm cống hiến trên sân cỏ cũng như một phần trong các hoạt động công tác xã hội. Đặc biệt là các hoạt động có ý nghĩa đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội như cuộc thi "Trường học không ma túy".

"Những năm gần đây ma túy và chất gây nghiện xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, len lỏi vào trường học. Nhiều em học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo và trở thành nạn nhân hoặc tham gia tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma túy gây ra những hệ lụy không chỉ về sức khỏe và tính mạng các em mà còn đe dọa đến an ninh, an toàn trường học" - Đoàn Văn Hậu chia sẻ.

Theo nam cầu thủ bóng đá CLB Công an Hà Nội, trong giới cầu thủ đâu đó đã có những câu chuyện không hay liên quan đến ma túy mà báo đài đã đăng tải, từ những vụ việc này khiến tôi luôn có ý thức tránh xa hiểm họa ma túy, trước hết vì sức khỏe của bản thân vì sự nghiệp bóng đá và gia đình, xã hội. "Tôi rất mong muốn lan tỏa thông điệp nói không với ma túy đến các em học sinh, sinh viên" - Đoàn Văn Hậu nói.

Năm ngoái, đồng đội của tôi là Quang Hải và Bùi Tiến Dũng đã tham dự cuộc thi "Trường học không ma túy" và chia sẻ những cảm xúc thú vị khi hòa vào không khí sôi động tranh tài, kiến thức của các em học sinh. Do đó, khi tham dự chương trình bản thân tôi rất háo hức và mong muốn cùng các bạn trẻ lan tỏa thông điệp ở mùa 2 cuộc thi và mong muốn góp một phần nhỏ bé vào thành công của chương trình.

Cuộc thi Trường học không ma túy dành cho học sinh trung học phổ thông tại 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Điện Biên, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp. Mỗi địa phương tổ chức 2 cuộc thi, mỗi cuộc thi gồm 03 trường tham dự, tổng cộng tổ chức 20 cuộc thi, 60 trường tham dự. Cuộc thi Trường học không ma tuý dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng tổ chức tại 03 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi thành phố tổ chức 3 cuộc thi, tổng cộng tổ chức 9 cuộc thi, 27 trường tham dự. Chương trình Gala tổng kết: 1 chương trình, tổ chức tại Hà Nội. Cuộc thi được phát sóng trên Đài truyền hình, các nền tảng số và mạng xã hội.