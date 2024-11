Cặp đôi 'tổng tài và thỏ con' đang đốt cháy màn ảnh

TPO - "When The Phone Rings" do Yoon Yeon Seok và Chae Soo Bin đóng chính nhận được những phản hồi rất tích cực sau 2 tập đầu tiên.

Theo Naver, bộ phim truyền hình Hàn Quốc When The Phone Rings có nội dung khá cũ kể về mối tình giữa người đại diện phát ngôn của văn phòng tổng thống Baek Sa Eon (do Yoo Yeon Seok thủ vai) và nữ chính là thiên kim tiểu thư của tờ nhật báo lớn nhất Hàn Quốc Hong Hee Joo (do Chae Soo Bin đóng). Tuy nhiên, phim vẫn gây sốt khắp châu Á sau khi lên sóng hai tập đầu.

Khán giả khen ngợi nam nữ chính có hình tượng thú vị, Baek Sa Eon vẻ ngoài thể hiện mình là người đàn ông mạnh mẽ bá đạo hay ghen, nhưng thực tế luôn yêu chiều, quan tâm tới vợ. Trong khi đó, Hong Hee Joo với vẻ ngoài ngây thơ trong sáng nhưng lại khôn ngoan bướng bỉnh. Cô thay thế vì người chị đã bỏ trốn để kết hôn với Baek Sa Eon nên cho rằng anh không yêu mình. Ngoài ra, nữ chính còn mắc chứng câm có chọn lọc do một biến cố xảy ra thời thơ ấu.

Tại Hàn Quốc, theo dữ liệu Nielsen Korea, tỷ suất người xem trên đài MBC đạt 5,5%, mặt khác, phim đứng đầu 31 quốc gia theo thống kê của nền tảng Netflix. Tại Trung Quốc, phim gây sốt khắp các mạng xã hội như Weibo, Tiểu Hồng Thư hay Douyin.

Theo Sohu đánh giá nội dung của When The Phone Rings không mới mẻ, vẫn là cuộc tình cưới trước yêu sau, nam chính yêu thầm nữ chính, tính cách của hai nhân vật chính cũng khá đặc trưng cho những bộ phim ngôn tình. Tuy nhiên, cách quay phim cuốn hút, khả năng diễn xuất tốt của Yoo Yeon Seok và sự kết hợp ăn ý giữa hai diễn viên chính là yếu tố chính giúp phim thu hút khán giả.

Trong tập đầu, Hong Hee Joo tạo nên vụ án mình bị bắt cóc để yêu cầu chồng thả tự do cho mình. Cô luôn cho rằng cuộc hôn nhân hiện tại là gông xiềng khiến cả hai không được tự do. Nhưng Hong Hee Joo không biết nam chính Baek Sa Eon đã yêu cô từ lâu, việc hoán đổi cô dâu từ chị gái sang Hong Hee Joo cũng là yêu cầu từ Baek Sa Eon. Anh luôn dành sự quan tâm lặng lẽ cho Hong Hee Joo nhưng cô chưa cảm nhận được.

Tuy nhiên, khán giả xem phim biết rõ tình cảm của nam chính Baek Sa Eon nên mỗi biểu cảm quan tâm, ghen tuông của anh đều khiến người xem thích thú. Ví dụ như khi nam chính giận dỗi: "Em hiểu rõ anh ta. Còn anh, em hiểu anh tới mức nào?".

Trong buổi họp báo giới thiệu phim, nữ diễn viên Chae Soo Bin chia sẻ: "Hee Joo và Sa Eon có tình cảm với nhau, nhưng họ không giỏi thể hiện tình cảm đó, dẫn đến hiểu lầm. Xin hãy theo dõi hành trình tìm hiểu về tình cảm thực sự của nhau thông qua cuộc gọi điện thoại đe dọa này". Kịch bản những tập tiếp theo hứa hẹn là màn truy đuổi tình cảm hấp dẫn giữa hai nhân vật chính.

Chae Soo Bin sinh năm 1994, hồi tháng 3, cô chiến thắng trong cuộc thi Nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc 2024 với hơn 500.000 người tham gia bình chọn trên trang King Choice. Chae Soo Bin từng ghi dấu ấn trong các phim như Mây họa ánh trăng, The Fabulous (Bộ tứ thời thượng), I'm Not A Robot, My Catman, A Piece Of Your Mind, Rookie Cops...

Yoo Yeon Seok sinh năm 1984, nổi tiếng khắp châu Á với những tác phẩm chất lượng như Lời hồi đáp 1994, Người thầy y đức, Quý ngài ánh dương và Chuyện đời bác sĩ, Lớp kiến trúc 101, Cậu bé người sói, Âm mưu của Lọ Lem, Một ngày kì lạ, Love, lies (2016).