Cơn ác mộng lớn nhất Hoàng gia Anh

TPO - Chuyên gia nhận định việc Meghan Markle sử dụng danh tiếng để kiếm tiền là cơn ác mộng lớn nhất của gia đình Hoàng gia Anh.

Meghan có khởi đầu thuận lợi

Meghan Markle chính thức ra mắt sản phẩm As Ever trên trang web riêng vào ngày 2/4. Những mặt hàng được rao bán bao gồm mật ong hoa dại (28 USD), hạt rắc hoa trang trí (15 USD), hỗn hợp làm bánh crepe (14 USD), trà (12 USD) và nhiều sản phẩm khác từng xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế With Love, Meghan.

Trong thông cáo báo chí, As Ever mô tả dòng sản phẩm cung cấp cái nhìn thoáng qua về cách tiếp cận cuộc sống hàng ngày của Meghan. Nó được lấy cảm hứng từ tình yêu lâu dài của cô dành cho việc nấu ăn, giải trí và làm chủ gia đình.

Dù gây tranh cãi, tất cả mặt hàng của Meghan được bán hết chỉ trong vòng chưa đầy một giờ.

Một số khách hàng kém may mắn nhận được thông báo hết sản phẩm mật ong hoa dại sau khi thanh toán thành công.

“Sự háo hức tạo ra lượng truy cập lớn vào trang web mà ngay cả chúng tôi cũng không thể lường trước được (mọi thứ đều được bán hết chỉ trong một giờ). Các đơn hàng diễn ra quá nhanh đến nỗi trang web không theo kịp. Thật không may, mật ong phiên bản giới hạn mà bạn mua đã bán hết rồi. Chúng tôi đang làm việc để bổ sung hàng vào kho”, trích email từ As Ever được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngoài hoàn tiền, công ty cho biết gửi tặng khách hàng một món quà tự chọn để cảm ơn sự thông cảm của họ.

Email cũng bao gồm tin nhắn cá nhân từ chính Nữ công tước xứ Sussex: “Bạn thân mến. Tuần này như một cơn lốc. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ. Điều đó thực sự có ý nghĩa lớn đối với tôi. Tôi rất tiếc khi nghe về những gì đã xảy ra với đơn hàng của bạn. Do đơn hàng quá nhiều, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn mật ong phiên bản giới hạn. Xin hãy biết rằng nhóm đã làm việc rất chăm chỉ trong mọi bộ phận và cũng cảm thấy buồn khi biết chuyện xảy ra”.

Cuối thông điệp, Meghan tiết lộ những người không mua được hàng sẽ nhận được quà xin lỗi thông qua đường bưu điện.

Đây là khởi đầu thuận lợi cho Meghan khi xây dựng thương hiệu phong cách sống. Tuy nhiên, cơn sốt hiện tại không đại diện cho việc người đẹp sinh năm 1981 thành công. Nhu cầu mua hàng tăng vọt có thể bắt nguồn từ "hiệu ứng Meghan". Sự nổi tiếng của Meghan khiến mọi người tò mò về sản phẩm mà cô bán. Khi sự tò mò qua đi, thương hiệu do Nữ công tước Sussex sáng lập liệu còn có đủ sức cạnh tranh?

Nỗi sợ của Hoàng gia Anh

Trong khi Meghan tỏ ra hào hứng với công việc kinh doanh, Duncan Larcombe, cựu biên tập viên hoàng gia của tờ The Sun, đánh giá trên Fox News Digital thành công của cựu diễn viên Suits là điều khiến Hoàng gia Anh quan ngại ngay từ đầu.

“Điều này cho thấy Meghan đang kiếm tiền từ sự nổi tiếng của mình… thậm chí còn lợi dụng con cái để tăng cường sự hiện diện trên mạng xã hội và bán sản phẩm. Đây chính xác là điều mà hoàng gia lo sợ xảy ra… Phải mất vài tuần nữa chúng ta mới thực sự biết liệu cô ấy có trúng số độc đắc hay không. Cô ấy có thể đã thành công. Nhưng tôi nghĩ điều cần quan tâm ở đây là cô ấy kiếm tiền từ sự nổi tiếng của mình, dựa trên mối quan hệ với Hoàng gia Anh”, ông Larcombe phân tích.

Lập luận trên hoàn toàn có cơ sở. Sau khi Harry và Meghan rời Anh vào năm 2020, cố Nữ hoàng Elizabeth cấm họ phát triển thương hiệu Sussex Royal. Bà cũng không chấp nhận đề xuất của Harry là được "chân trong, chân ngoài", vừa đảm bảo thực hiện nghĩa vụ hoàng gia, vừa tự do phát triển sự nghiệp riêng.

Nếu không cương quyết trong trường hợp này, vợ chồng Sussex có thể lợi dụng danh nghĩa hoàng gia để thu lợi riêng, từ đó làm tổn hại đến hình ảnh tôn nghiêm, cao quý của vương tộc Windsor.

Người dẫn chương trình kiêm nhiếp ảnh gia người Anh Helena Chard cũng cáo buộc Meghan lợi dụng mối quan hệ với gia đình hoàng gia, cả hai người con của cô với Harry (Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet), để kiếm tiền nhanh chóng.

"Điều này có vẻ khá tầm thường, mặc dù nó chắc chắn mang lại thành công cho Meghan. Giá sản phẩm không quá cao. Phải chăng người hâm mộ cô ấy muốn mua 'hiệu ứng Meghan'. Tuy nhiên, giá có đủ cạnh tranh không và sản phẩm có đủ ngon để duy trì doanh số bán hàng liên tục không? Meghan không phải là đầu bếp được đào tạo, cũng chưa thể gọi là người sành ăn chuyên nghiệp", Chard bình luận.

Hoàng tử Harry cũng được cho là không tán đồng việc Meghan chia sẻ ảnh của hai con lên mạng xã hội.

Matt Wilkinson, biên tập viên hoàng gia của tờ The Sun, chia sẻ trên A Right Royal Podcast Harry không muốn người lạ nhìn thấy con mình, không muốn những đứa trẻ bị chụp ảnh. Theo ông Wilkinson, hoàng tử tóc đỏ bị ám ảnh bởi suy nghĩ luôn có cánh săn ảnh chực chờ chụp ảnh hai đứa trẻ hoàng gia mỗi khi chúng rời khỏi nhà ở Montecito, California, Mỹ.

Trong khi đó, Meghan có suy nghĩ trái ngược. Vì lớn lên ở California, cô chia sẻ muốn có lối sống theo phong cách California, đưa con đi biển, đi chơi và làm nhiều thứ. Cô không muốn giấu các con với thế giới.

Ông Wilkinson khẳng định Meghan sử dụng các con để xây dựng thương hiệu cá nhân với tư cách là mẹ và người nội trợ.

Chuyên gia hoàng gia tin Hoàng tử Harry không vui với cách làm của vợ mình.

Đại diện của Harry, Meghan và Hoàng gia Anh không bình luận về những thông tin trên.