Tin vui cho Meghan Markle

TPO - Việc đổi tên thương hiệu phong cách sống khiến Meghan Markle bị bủa vây trong thị phi. Tuy nhiên, tình hình không hoàn toàn bi quan đối với vợ Hoàng tử Harry.

Tin vui giữa thị phi

Gần một năm kể từ thời điểm giới thiệu thương hiệu phong cách sống riêng vào tháng 3/2024, Meghan Markle khiến dư luận dậy sóng khi đổi tên “đứa con tinh thần” từ American Riviera Orchard (ARO) thành As Ever. Mặc dù Nữ công tước xứ Sussex không công khai, truyền thông Âu - Mỹ tiết lộ nguyên nhân do Meghan không thể đăng ký nhãn hiệu bằng tên cũ.

Động thái trước thềm ra mắt chương trình truyền hình thực tế With Love, Meghan đẩy Meghan vào một vòng thị phi mới.

Vợ Hoàng tử Harry nhận vô số đánh giá tiêu cực. Người cho rằng cô đang trong tình thế tuyệt vọng, không còn cách nào khác phải thay đổi tên thương hiệu trước thềm chính thức ra mắt công chúng. Người lại đánh giá cô không có bản sắc, loay hoay tìm cách định vị bản thân nhưng lại không thể tìm ra nét riêng biệt, độc bản.

“Có một vấn đề về bản sắc, chẳng hạn như cô ấy từng là ai trước khi trở thành con dâu hoàng gia, cô ấy muốn trở thành ai sau khi rời khỏi hoàng gia… Thật khó để một người trở nên chân thực khi người đó không thực sự chắc chắn về bản thân mình”, ngôi sao Real Housewives of New York City Bethenny Frankel nhận định.

Không chỉ vậy, cái tên mà Meghan tỏ ra tâm đắc lại đang được sử dụng cho một công ty quần áo hoạt động từ năm 2015 ở New York và New Jersey. Ông chủ công ty gia đình, Mark Kolski, đã chỉ trích người đẹp sinh năm 1981 vì sử dụng tên của họ.

Ngoài ra, Xisca Mora, Thị trưởng Porreres ở Mallorca, Tây Ban Nha, cáo buộc logo As Ever của Meghan sao chép huy hiệu truyền thống đại diện cho ngôi làng từ năm 1370.

Giữa lúc thị phi bủa vây, Meghan đón nhận tin vui là tài khoản Instagram vượt mốc 2 triệu người theo dõi, tăng hơn 100.000 người kể từ thời điểm công bố thay đổi tên thương hiệu phong cách sống vào 18/2.

Đây là cột mốc đáng ghi nhận cho Meghan khi mà đa phần tin tức về cô đều nhận phản ứng tiêu cực. Sự tăng trưởng này dường như chứng thực nhận xét đi ngược số đông của Mark Borkowski, chuyên gia quan hệ công chúng và quản lý khủng hoảng của Anh.

Trong khi đa số cho rằng Meghan bị buộc phải đổi tên thương hiệu và làm điều đó trong vội vã, ông Borkowski tin rằng Meghan có chiến thuật thông minh để thu hút sự chú ý. Chuyên gia nhấn mạnh cựu diễn viên Hollywood không hề mất kiểm soát tình hình, ngược lại mọi người có vẻ đánh giá thấp cô.

Bên cạnh tăng tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, Meghan cũng có tài khoản Instagram riêng cho As Ever. Đó là @aseverofficial, thu hút hơn 668.000 người theo dõi chỉ sau 2 ngày hoạt động (tính từ ngày 19/2).

Trước đó, giới truyền thông cho rằng Meghan có thể gặp rào cản trong việc bảo vệ thương hiệu riêng trên Instagram vì hầu hết tài khoản liên quan đến As Ever như @AsEver, @AsEverByMeghan, @AsEverMeghan, @As.Ever.Meghan hay @AsEverMeghan2025... đều được sử dụng không lâu sau khi Meghan đổi tên thương hiệu. Người ta còn suy đoán Meghan phải tốn khoản tiền lên đến hàng chục nghìn USD để mua lại tài khoản, như cách cô làm để sở hữu tài khoản Instagram cá nhân @meghan.

Meghan Markle có bị kiện?

Ở diễn biến khác, mặc dù bị chỉ trích đạo nhái ý tưởng logo và dùng tên thương hiệu đã được sử dụng, khả năng Meghan vướng kiện tụng rất thấp.

Thị trưởng Porreres gọi logo của As Ever là "bản sao chính xác" của biểu tượng lịch sử gắn với ngôi làng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ngoài đề nghị Meghan cân nhắc thay đổi, bà Mora chia sẻ việc đưa vợ Hoàng tử Harry ra tòa không phải là lựa chọn khả thi.

"Việc kiện đạo nhái rất phức tạp và tốn kém. Một hội đồng thị trấn nhỏ như chúng tôi không có đủ khả năng để chống lại hoàng gia Anh", bà Mora nói với tờ báo địa phương El País.

Nguồn tin thân cận với Meghan bác bỏ cáo buộc đạo ý tưởng khi trả lời phỏng vấn The New York Post. Người này chỉ ra: "Logo có hình cây cọ gợi nhớ đến ngôi nhà của công tước và nữ công tước ở California, cùng với hai chú chim ruồi - loài chim yêu thích của Hoàng tử Harry. Hình dạng riêng biệt bao quanh chim và cây được thiết kế có chủ đích để tạo ra một biểu tượng độc đáo và mang tính cá nhân”.

Tương tự, ông chủ công ty quần áo As Ever nói với The Sun không đủ khả năng mời đội ngũ luật sư hùng hậu và tiền bạc để theo đuổi vụ kiện chống lại Meghan. Ông Mark Kolski dường như ngầm thừa nhận chưa đăng ký quyền sở hữu với tên gọi "As Ever".

Bên cạnh đó, nguồn tin của Page Six cho rằng không có sự xung đột giữa ông Kolski và Meghan vì thương hiệu của cô là về phong cách sống, không bán hay sản xuất quần áo.