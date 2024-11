Bạn gái Huỳnh Hiểu Minh biến mất khỏi MXH

TPO - Sau nhiều ồn ào, Diệp Kha đã khóa các tài khoản mạng xã hội. Cô bị cho là nguyên nhân khiến danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh tụt dốc.

Ngày 20/11, Sohu đưa tin người mẫu Diệp Kha sau khi tuyên bố không sử dụng mạng xã hội nữa, cô cũng khóa (xóa) trang cá nhân như Weibo, Douyin để tránh ồn ào.

Theo Sohu, từ khi công khai yêu Huỳnh Hiểu Minh, Diệp Kha không livestream nhưng những lần lên mạng trước đó của cô bị xem lại, những phát ngôn cũ gây ra nhiều tranh cãi. Ngoài ra, cũng xuất hiện nhiều tin tức tiêu cực như chồng cũ lên mạng tố cô từng ngoại tình, một người khác khẳng định quen biết Diệp Kha tiết lộ nữ người mẫu từng tiêu hơn 1 triệu NDT (hơn 3,5 tỷ) để theo đuổi hot boy mạng.

"Cô ta thường xuyên hẹn hò cùng lúc nhiều người đàn ông, thủ đoạn lừa đảo rất cao tay. Nạn nhân thường là những người giàu có, sẵn sàng chi tiền cho cô ta. Tôi biết một người vốn là chủ cửa hàng thời trang vì Diệp Kha mà đã phá sản phải chạy trốn sang Mỹ. Trong tay tôi có rất nhiều chứng cứ", blogger cho biết lên tiếng vì không muốn nhìn Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục bị lừa.

Ồn ào liên tiếp ập tới khi có những người tự nhận là bạn của Diệp Kha lên mạng xã hội tranh cãi giúp cô. Diệp Kha từng hai lần đăng bài phủ nhận các cáo buộc. Mỗi lần Diệp Kha có động thái mới, cô lại trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng. Thậm chí, nhiều người còn mỉa mai "Diệp Kha thường trú trên bảng xếp hạng chủ đề hot" "Diệp Kha hot hơn Huỳnh Hiểu Minh", "Họ có thể nào yên lặng yêu nhau hay không". Đồng thời, Diệp Kha bị cho là cô nàng tâm cơ thường xuyên khoe chuyện tình cảm với bạn trai nổi tiếng để gây chú ý.

QQ bình luận danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh đang rơi vào khủng hoảng vì lùm xùm đời tư cùng bạn gái Diệp Kha. Diệp Kha ngày càng đánh mất cảm tình của công chúng khi có nhiều phát biểu gây tranh cãi. Việc cô đắc tội nhiều nghệ sĩ không chỉ khiến bản thân xấu đi trong mắt khán giả mà còn đẩy bạn trai Huỳnh Hiểu Minh vào thế khó xử. Bên cạnh việc tên Diệp Kha xuất hiện trên bảng tìm kiếm nóng, Huỳnh Hiểu Minh cũng bị réo tên và bị yêu cầu phải quản lý chặt bạn gái.

Trước đó, khi họp báo giới thiệu bộ phim mới, Huỳnh Hiểu Minh phải cúi đầu xin lỗi công chúng vì vướng nhiều ồn ào. Tác phẩm The Wig (tạm dịch: Người đội tóc giả) gặp khó khăn về phòng vé, doanh thu không cao danh tiếng kém cỏi. Phim thu về khoảng hơn 3 triệu NDT, tuy nhiên chi phí sản xuất lên tới 100 triệu NDT. Do đó, tác phẩm này có thể khiến nhà sản xuất mất trắng số tiền vốn bỏ ra, thậm chí còn lỗ nặng. Tỷ lệ trả lại vé của The Wig cũng lên tới 10%, khoảng 10.000 khán giả.