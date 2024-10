'MC quốc dân' Yoo Jae Suk và dàn sao Hàn ăn phở, dạo phố Hà Nội

TPO - Dàn nghệ sĩ "Running Man" và diễn viên Hwang Jung Min khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trên đường phố Hà Nội. Nhiều người bắt gặp nhóm diễn viên đi dạo ở đường Phùng Hưng, Lê Duẩn chiều 11/10.

MC quốc dân của Hàn Quốc - Yoo Jae Suk cùng diễn viên Hwang Jung Min, Yang Se Chan, Ji Suk Jin được nhiều người bắt gặp ở Hà Nội. Dàn nghệ sĩ nổi tiếng đến nhiều địa điểm như Ga Hà Nội (Lê Duẩn), quán cà phê ở Phùng Hưng (Hoàn Kiếm), Trần Phú...

Đây là lịch trình không được thông báo trước nên việc các nghệ sĩ có mặt trên đường phố Việt Nam khiến nhiều fan bất ngờ. Theo fanpage của Hwang Jung Min, dàn sao đáp xuống sân bay Nội Bài trưa 11/10.

Đi cùng dàn sao có một vài nhân viên quay phim, trợ lý. Người hâm mộ phỏng đoán các nghệ sĩ đang quay chương trình giải trí Pinggyego trên kênh YouTube DdeunDdeun.

Chương trình này yêu cầu người chơi không sử dụng bất kỳ ứng dụng gì trên điện thoại, từ việc đặt vé máy bay, phòng khách sạn, google dịch và cùng nhau đi du lịch nước ngoài.

Trước đó, diễn viên Hwang Jung Min đề xuất người chơi giỏi tiếng Anh không được đi cùng. Khi vào quán cà phê ở Hà Nội, các nghệ sĩ giao tiếp với người bán hàng bằng tiếng Anh cơ bản.

Hwang Jung Min được biết đến là “ông hoàng phòng vé” của điện ảnh Hàn Quốc, với nhiều tác phẩm nổi bật như Ode to My Father, Veteran, The Himalayas, Asura: The City of Madness, The Battleship Island... Tài tử được vinh danh ở nhiều giải thưởng điện ảnh cao quý, phải kể đến Rồng Xanh, Chuông Vàng...

Bên cạnh Hwang Jung Min là dàn sao thân thuộc với khán giả Việt Nam nhờ Running Man. Hwang Jung Min, Yang Se Chan, Ji Suk Jin đều từng đến Việt Nam ghi hình và tổ chức fanmeeting. Các nghệ sĩ đều có ấn tượng tốt với Việt Nam và khen ẩm thực Việt rất ngon.

Những năm gần đây, nhiều sao Hàn “đổ bộ” Việt Nam du lịch, quay chương trình ẩm thực. Show thực tế Battle trip của đài KBS từng đưa nhiều nghệ sĩ khám phá đường phố, ẩm thực các tỉnh thành Việt Nam, thu hút lượng lớn lượt truy cập trên YouTube.

Hồi tháng 4, diễn viên Jung Il Woo đăng tải nhiều vlog du lịch dạo quanh Hà Nội, chinh phục đỉnh Fansipan, khám phá Hội An, Cù Lao Chàm. Tài tử Park Hae Jin cùng hội bạn đến thành phố biển Nha Trang trải nghiệm, ăn đặc sản. Nhóm bạn của diễn viên Vì sao đưa anh tới khoe đã “xử” hết 20 kg xoài trong 2 ngày ở Việt Nam.