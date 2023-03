Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khó khởi công theo kế hoạch

TPO - Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến khởi công trước 30/6, nhưng tới nay phần giải phóng mặt bằng chậm tiến độ, nguy cơ không kịp khởi công theo kế hoạch.

Cập nhật tiến độ Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho thấy, dự án này nguy cơ bị chậm tiến độ. Hiện dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và đang triển khai công tác thực hiện đầu tư.

Theo Bộ GTVT, tiến độ triển khai dự án thành phần 1 và công tác giải phóng mặt bằng của dự án thành phần 2 do UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện còn chậm so với kế hoạch. Dự án thành phần 1 nguy cơ không đảm bảo tiến độ khởi công trước ngày 30/6/2023 theo mục tiêu Chính phủ đặt ra.

Để đảm bảo tiến độ dự án, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở ngành, địa phương liên quan tích cực, khẩn trương đẩy nhanh các phần việc được giao, đặc biệt trong giải phóng mặt bằng. Bộ này cũng đề nghị địa phương sớm chấp thuận vị trí các bãi đổ thải, nâng cấp và cấp mới giấy phép khai thác các mỏ vật liệu phục vụ dự án.

Thời gian qua, Bộ GTVT đã có một số văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ các công việc chuẩn bị đầu tư dự án đoạn qua tỉnh này, do nhiều phần việc chậm tiến độ so với yêu cầu.

Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 18.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương. Trong đó, ngoài phần vốn trung ương, ngân sách tỉnh Đồng Nai bố trí thêm 2.600 tỷ đồng (cho đoạn qua địa bàn tỉnh này), ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia 670 tỷ đồng. Tiến độ thi công cơ bản hoàn thành năm 2025, đưa vào khai thác năm 2026.

Toàn dự án cao tốc này được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư và dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1, dự án cao tốc này được đầu tư với quy mô 4 - 6 làn xe (theo từng đoạn tuyến), giai đoạn hoàn thiện sẽ được mở rộng lên 6 - 8 làn xe.