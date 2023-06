Cảnh sát giúp người đàn ông bị xe khách bỏ rơi giữa đường

TPO - Vì không đủ tiền trả tiền xe, một người đàn ông quê Nghệ An bị nhà xe bỏ rơi giữa đường ở Quảng Ngãi.

Ngày 7/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa hỗ trợ ông Phạm Hữu Bình (59 tuổi, trú huyện Nghi lộc, tỉnh Nghệ An) đón xe khách về quê Nghệ An an toàn.

Theo đó, vào tối 6/6, Công an xã Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) tiếp nhận thông tin ông Bình đang đứng dưới trời mưa ở gần cầu xóm Xiết (thuộc thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền).

Qua thăm hỏi, ông Bình kể, ông vào Gia Lai để làm rẫy thuê. Vào làm được 4 ngày thì gia đình ở quê có việc đột xuất, nên ông tự đón xe khách để về lại Nghệ An.

Trên đường về đến đường dẫn cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng (huyện Tư Nghĩa), nhà xe đã đuổi ông Bình xuống xe không cho đi tiếp vì ông không có tiền trả đủ hành trình tiền xe ra đến Nghệ An.

Sau khi nắm bắt sự việc, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử cán bộ, chiến sĩ đang làm công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến kịp thời đến cùng với công an xã Nghĩa Điền thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho ông Bình 2 triệu đồng, đồng thời đón xe khách và lo tiền xe để đưa ông Bình về đến Nghệ An an toàn.

Cách đây không lâu, tại Quảng Ngãi cũng xảy ra sự việc tương tự, nhà xe bỏ rơi hành khách dọc đường.

Cụ thể, vào khoảng 19h15 ngày 26/5, Công an thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) nhận được tin báo từ người dân có gia đình anh Lê Kim Khải (38 tuổi) cùng vợ là chị Phạm Ngọc Bích (28 tuổi, đang mang thai gần 9 tháng) và con gái 4 tuổi đang đi bộ trên Quốc lộ 1A.

Ngay sau đó, Công an thị trấn Sông Vệ, cán bộ Phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt hỗ trợ gia đình chị Bích.

Theo chia sẻ của anh Khải, vợ chồng anh chị dẫn theo con gái 4 tuổi từ miền Tây ra Đà Nẵng làm ăn từ nhiều tháng trước. Thời gian gần đây, thai lớn dần và sắp đến ngày sinh, vợ chồng anh chị quyết định đưa cả gia đình về quê để sinh nở.

Đến ngày 26/5, cả gia đình anh Khải đón xe khách từ TP Đà Nẵng vào Cần Thơ. Khi đến khu vực ngã 3 chợ Tre (thuộc xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa), thấy chị Bích có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu nên nhà xe yêu cầu gia đình xuống xe vì sợ sinh trên ô tô khách.

Không còn cách nào khác, gia đình anh Khải buộc phải xuống xe theo yêu cầu của nhà xe.